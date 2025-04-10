نهضة بركان المغربي وشباب قسنطينة الجزائري يكملان عقد المتأهلين لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

إسطنبول: أكمل فريقا نهضة بركان المغربي، وشباب قسنطينة الجزائري عقد المتأهلين لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، بتجاوزهما أسيك ميموزا الإيفواري واتحاد العاصمة، الأربعاء، في إياب ربع النهائي.

فعلى أرضية الملعب البلدي ببركان، كرر فريق نهضة بركان انتصاره على ضيفه أسيك ميموزا بالفوز بهدف دون رد سجله أسامة المليوي في الدقيقة 76، بتسديدة بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء.

وكان الفريق المغربي، وصيف النسخة الماضية من البطولة، حسم مباراة الذهاب التي أقيمت بأبيدجان، الأسبوع الماضي بنفس النتيجة، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 2-0.

وفي مباراة أخرى، وعلى ملعب “5 جويلية” حقق فريق شباب قسنطينة الجزائري تأهلا تاريخيا هو الأول له في البطولة على حساب مضيفه ومواطنه اتحاد العاصمة بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.

انتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لمثله، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، حيث تقدم اتحاد العاصمة بالهدف الأول عبر آدم عليلات من ركلة جزاء في الدقيقة 25، وتعادل عبد النور بلحوسيني في الدقيقة 56 لشباب قسنطينة برأسية متقنة.

وبعد تأهله إلى الدور نصف النهائي، سيلتقي شباب قسنطينة مع نهضة بركان المغربي في مواجهة مغاربية عربية مثيرة، فيما سيلتقي في نصف النهائي الآخر، سيمبا التنزاني وستيلينبوش الجنوب إفريقي.

(الأناضول)