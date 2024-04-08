نهضة بركان المغربي يصعد لقبل نهائي كأس الكونفدرالية بسيناريو درامي

الدار البيضاء: تأهل فريق نهضة بركان المغربي لقبل نهائي كأس الكونفدرالية لكرة القدم بسيناريو مثير للغاية بعد فوزه على ضيفه أبو سليم الليبي بنتيجة 3/2، في مباراة امتدت لمنتصف ليل الإثنين.

وتقدم الفريق الليبي بهدف حسام العباني في الدقيقة 47، ورد نهضة بركان بهدفين أحرزهما بول باسان وعادل تاحيف في الدقيقتين 68 و72.

لكن عبد المنعم عليان سجل هدفا ثانيا للضيوف ليتعادل الفريقان 2/2 قبل أن يحتسب الحكم المصري محمد معروف 10 دقائق كوقت بدل ضائع.

وبلغت الإثارة ذروتها عندما سجل يوسف الفحلي لاعب نهضة بركان هدفا ثالثا للفريق المغربي في الدقيقة 100 قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

واعترض لاعبو نهضة بركان بشدة على إلغاء الهدف ليشهر الحكم البطاقة الحمراء لعمر العرجون لاعب وسط الفريق المغربي بسبب نزوله إلى أرض الملعب وسط الاحتجاجات.

واستمرت الإثارة عندما سجل إيسوفو دايو مدافع نهضة بركان هدفا ثالثا بضربة رأس بحلول الدقيقة 15 من الوقت بدل الضائع، وهو ما فجر احتجاجات لاعبي الفريق الليبي والجهاز الفني بسبب امتداد الوقت الضائع لفترة إضافية.

وكان نتيجة الاحتجاجات حصول حسام العباني لاعب أبو سليم على بطاقة حمراء في الدقيقة 19، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنا عن تأهل بشق الأنفس لنهضة بركان الفائز بكأس الكونفدرالية في عامي 2020 و2022 وخروج درامي لفريق أبو سليم في أول مشاركة له بكأس الكونفدرالية.

وكان الفريقان تعادلا ذهابا بدون أهداف في دور الثمانية، ليتأهل نهضة بركان بنتيجة 3/2 في مجموع المباراتين، ويصعد لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب، يومي 21 و28 نيسان/أبريل المقبل في مباراتي الدور قبل النهائي.

وكان اتحاد العاصمة تأهل بفوزه على ريفرز يونايتد 2/ صفر في الجزائر مساء الأحد، ليعوض خسارته ذهابا بهدف في نيجيريا، ويصعد بنتيجة 2/1 في مجموع المباراتين.

(د ب أ)