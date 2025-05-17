نهضة بركان المغربي يهزم سيمبا التنزاني بثنائية ويضع يده على كأس الكونفيدرالية

الدار البيضاء: فاز نهضة بركان المغربي على ضيفه سيمبا التنزاني 2/صفر، مساء السبت، في ذهاب نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).

ووضع الفريق المغربي يدا على الكأس التي خسرها في نهائي العام الماضي أمام الزمالك المصري بعد تعادله معه 2/2 بمجموع المباراتين وتفوق الزمالك بقاعدة الهدف خارج الأرض، لكنه سبق له التتويج بالبطولة مرتين عامي 2020 و2022 .

وستقام مباراة الإياب في تنزانيا يوم الأحد المقبل، وسيكون التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف وحيد كافيا لفوز الفريق المغربي بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه، ليضيف النجاح القاري إلى نجاحه المحلي بعد فوزه ببطولة الدوري المغربي هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه.

وتقدم نهضة بركان في الدقيقة الثامنة عن طريق مامادو كامارا، حيث تلقى كرة عرضية من زميله حمزة الموسوي من ضربة ركنية، ليوجهها بضربة رأس في الشباك التنزانية، معلنا عن تقدم فريقه بالهدف الأول.

وفي الدقيقة 14 سجل أسامة المليوي الهدف الثاني لنهضة بركان، حيث تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله عماد رياحي، ليراوغ المدافع ويضع الكرة في الشباك مسجلا الهدف الثاني لفريقه.

وسجل نهضة بركان هدفا ثالثا في الدقيقة 64، لكن الحكم رفض احتسابه بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو (فار) .

