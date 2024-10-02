نهضة بركان يتعادل مع اتحاد طنجة ويتقاسمان قمة الدوري المغربي

الرباط: تقاسم نهضة بركان وضيفه اتحاد طنجة صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم، عقب تعادلهما بدون أهداف مساء الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة للمسابقة.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة ليكتفيا بالحصول على نقطة التعادل.

وتصدر اتحاد طنجة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على نهضة بركان، المتساوي معه في نفس الرصيد أيضا.

(د ب أ)