نهضة بركان يحجز مقعده بدور الثمانية للكونفدرالية وصراع عربي ثلاثي على 7 مقاعد

القاهرة: حجز فريق نهضة بركان المغربي بطاقة التأهل الأولى لدور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية الأفريقية) بينما تتصارع ثلاثة فرق عربية علي 7 بطاقات أخرى قبل جولتين فقط من انتهاء منافسات دور المجموعات بالمسابقة القارية.

ويتصدر نهضة بركان ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه بجميع مبارياته الأربع الأولى، والتي شهدت تسجيله 7 اهداف بينما مني مرماه هدف واحد فقط،

وترك الفريق المغربي الصراع علي البطاقة الأخرى بتلك المجموعة بين فريقي ستيلينبوش الجنوب أفريقي ولديه 6 نقاط في المركز الثاني، والملعب المالي، صاحب المركز الثالث بأربع نقاط، بينما خرج لواندا دي سول الأنجولي من المنافسة، في ظل تذيله ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

وستكون مواجهة الجولة المقبلة يوم الأحد المقبل هي كلمة الفصل، حيث يستضيف ستيلينبوش نظيره الملعب المالي، فيما سيخرج في الجولة الأخيرة ليحل ضيفا علي نهضة بركان يوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

ويسعي الملعب المالي لتخطي العقبة الصعبة حين يحل ضيفا في الجولة الخامسة علي ستيلينبوش، بينما يستضيف لواندا في الجولة الأخيرة.

ويشتد الصراع في المجموعة الأولي بين شباب قسنطينه الجزائري وسيمبا التنزاني وأونزي برافوش الأنجولي علي بطاقتي التأهل لدور الثمانية عن تلك المجموعة، بينما كان أداء الصفاقسي التونسي صادما للغاية فلم يحصد أي نقطة وخسر جميع مبارياته الأربع ليودع البطولة مبكرا في ظل احتلاله مؤخرة الترتيب.

ويتصدر شباب قسنطينه جدول الترتيب بتسع نقاط بعد الفوز في ثلاث مباريات وخسارة مواجهة وحيدة، ويليه بنفس الرصيد سيمبا، ثم أونزي برافوش، صاحب المركز الثالث بست نقاط.

ويستضيف شباب قسنطينه نظيره الصفاقسي في الجولة الخامسة والفوز يمنح الفريق الجزائري تذكرة الصعود لربع نهائي البطولة، بينما يخرج في الجولة الأخيرة لمواجهة سيمبا، الذي يحل ضيفا علي نظيره أونزي برافوش، قبل أن يختتم لقاءات بمواجهة ضيفه شباب قسنطينه في الجولة السادسة والأخيرة .

وبنفس الشكل تزداد حدة الصراع في المجموعة الثالثة بين فرق اتحاد الجزائر واسيك ميموزا الإيفواري ودياراف السنغالي علي بطاقتي التأهل لدور ربع نهائي البطولة.

ويتصدر اتحاد الجزائر جدول الترتيب بثماني نقاط ويحتاج للفوز في أي من المباراتين لضمان التأهل نظريا، حيث سيخرج في الجولة الخامسة يوم الأحد المقبل لمواجهة أورابا يونايتد البوتسواني، ثم يستضيف دياراف في الجولة الأخيرة، بينما يأتي أسيك في المركز الثاني بخمس نقاط ويتساوى في الرصيد مع دياراف، صاحب المركز الثالث.

وستكون مواجهة الجولة الخامسة حاسمة إلى حد كبير، حيث يستضيف دياراف نظيره اسيك في الجولة المقبلة بينما سيخرج لمواجهة إتحاد الجزائر في الجولة الأخيرة، في حين يلتقي أسيك مع ضيفه أورابا في الجولة الأخيرة.

ويشتد الصراع في الجولة الرابعة بين كل من الزمالك ومواطنه المصري البورسعيدي وبلاك بولز الموزمبيقي وانيمبا النيجيري لخطف ورقتي الترشح لمرحلة خروج المغلوب.

ويتصدر الزمالك (حامل اللقب) جدول الترتيب بثماني نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه المصري، ثم يأتي بلاك بولز ثالثا باربع نقاط وفي المركز الأخير أنيمبا بأربع نقاط ايضا.

وتتشابك الأوراق في تلك المجموعة حيث تملك جميع الفرق كامل الحظوظ للتأهل وإن كان أفضلها الزمالك، الذي يلعب مباراتيه في القاهرة مع بلاك بولز بالقاهرة، رغم أن الأخير هو صاحب الأرض.

ورفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اعتماد ملعب الفريق الموزمبيقي الذي وافق علي طلب الزمالك بخوض مباراتهما في مصر مع تحمل الفريق الأبيض كافة النفقات.

كما يختتم الزمالك مبارياته في المجموعة بلقاء ضيفه إنيمبا بالعاصمة المصرية القاهرة أيضا.

من جانبه، يخرج المصري لمواجهة مضيفه إنيمبا في الجولة الخامسة يوم الاحد المقبل قبل ان يستضيف نظيره بلاك بولز في الجولة السادسة.

(د ب أ)