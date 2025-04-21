نهضة بركان يضع قدما في نهائي الكونفيدرالية الأفريقية برباعية في الرياضي القسنطيني الجزائري

بركان: وضع نهضة بركان المغربي قدما في الدور النهائي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، عقب فوزه الكبير 4 / صفر على ضيفه النادي الرياضي القسنطنيني الجزائري، اليوم الأحد، في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وتقدم نهضة بركان مبكرا بهدف في الثواني الأولى من اللقاء عن طريق يوسف مهري، وأضاف زميله السنغالي باول باسيني الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وتكفل أسامة المليوي بإحراز الهدفين الثالث والرابع لنهضة بركان في الدقيقتين 54 والثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني على الترتيب.

وأصبح يكفي نهضة بركان الخسارة بفارق 3 أهداف في لقاء الإياب، الذي يقام بالجزائر الأسبوع القادم، من أجل الصعود لنهائي البطولة، التي توج بها الفريق المغربي مرتين.

في المقابل، باتت مهمة النادي الرياضي القسنطيني، الذي يشارك للمرة الأولى في المربع الذهبي للبطولة، صعبة للغاية لمواصلة مغامرته في البطولة، حيث يتعين عليه الفوز بفارق 5 أهداف على بطل دوري المحترفين المغربي هذا الموسم ، في مباراة الإياب.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في النهائي مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين سيمبا التنزاني وستيلينبوش الجنوب أفريقي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين في وقت سابق من اليوم، انتهت بفوز سيمبا 1 / صفر في دار السلام.

(د ب أ)