نهضة بركان يهزم الرجاء ويتوج بكأس العرش المغربي للمرة الثانية على التوالي- (فيديو)

الدار البيضاء: توج نادي نهضة بركان بلقب كأس العرش المغربي لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية مساء السبت على الرجاء 1/صفر في مباراة ماراثونية امتدت لوقت إضافي.

ولعب الرجاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 لطرد مروان هدهودي، لكنه نجح في إنهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي رغم النقص العددي.

وحسم نهضة بركان الفوز بهدف سجله لاعب بوركينا فاسو إيسوفو دياو في الدقيقة 106 من ضربة جزاء.

وحصد نهضة بركان لقب كأس العرش المغربي للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

ويتصدر الجيش الملكي قائمة الفرق الأكثر تتويجا باللقب برصيد 12 لقبا يليه الوداد برصيد تسعة ألقاب ثم الرجاء برصيد ثمانية ألقاب.

وبهذا التتويج ضمن نهضة بركان المشاركة في النسخة المقبلة من كأس الكونفدرالية، وهي البطولة التي حصد لقبها مرتين من قبل في عامي 2020 و2022.

(د ب أ)