نواب أمريكيون “قلقون” من تزايد الضحايا المدنيين في هجمات الاحتلال الإسرائيلي بغزة

واشنطن: أعرب 6 أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي عن قلقهم إزاء التزايد في أعداد المدنيين الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة.

جاء ذلك في رسالة وقع عليها أعضاء المجلس الـ6 موجهين خطابهم إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونشرتها النائبة كريسي هولاهان عبر منصة “إكس”، الخميس.

وأشار النواب في الرسالة إلى تزايد عدد المدنيين الذين استشهدوا في هجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

كما عبروا عن قلقهم بشأن “الاستراتيجية العسكرية” للحكومة الإسرائيلية في غزة.

وذكروا أن الأزمة الإنسانية في غزة “غير مقبولة ولا تتوافق مع مصالح الولايات المتحدة”.

ودعا النواب بايدن إلى “مواصلة استخدام كل سلطته لتغيير الاستراتيجية العسكرية” في غزة.

وتحمل الرسالة الموجهة إلى بايدن تواقيع الأعضاء الديمقراطيين جيسون كرو، وميكي شيريل، وكريسي هولاهان، وسيث مولتون، وأبيغيل سبانبيرغر، وإليسا سلوتكين.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 20 ألف شهيد، و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)