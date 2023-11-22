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نواب أوروبيون: تصرفات إسرائيل بغزة “إبادة جماعية وتطهير عرقي”

22 - نوفمبر - 2023

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بروكسل: وصف نواب في البرلمان الأوروبي تصرفات إسرائيل بقطاع غزة بأنها “انتهاك للقانون الدولي” و”إبادة جماعية” و”تطهير عرقي”.
وفي جلسة عقدت بالجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، الأربعاء، حول غزة، اتهم برلمانيون الاتحاد الأوروبي بتطبيق معايير مزدوجة، بالتزامه الصمت حيال الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، “ينبغي الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وفي الوقت نفسه الشعور بالغضب إزاء ما يحدث للمدنيين في غزة والضفة الغربية”.
وأضاف بوريل، أن “الهجمات الصاروخية العشوائية ضد إسرائيل من غزة تشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي”.
بدورها، قالت النائبة الفرنسية بالبرلمان الأوروبي مانون أوبري، إن “فترة واحدة من الهدنة لا يمكن أن تكون كافية”.
وشددت أوبري، على ضرورة “تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في غزة”.
من جانبها، طالبت النائبة الإيرلندية بالبرلمان الأوروبي غريس أوسوليفان، “زعماء الاتحاد الأوروبي بوقف التجارة مع إسرائيل، ومطالبتها بوقف دائم لإطلاق النار”.
ودعت أوسوليفان، أيضا الاتحاد الأوروبي للتحلي بالشجاعة والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و128 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلا و3 آلاف و920 امرأة، فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

(وكالات)


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