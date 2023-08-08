نواب “الكونغرس” الديمقراطيون يهاجمون “عنف المستوطنين”.. وحملة لدعم اللاجئين الفلسطينيين

غزة – “القدس العربي”:

كشف النقاب في إسرائيل، أن وفد “الكونغرس” الأمريكي، الذي يضم نوابا من الحزب الديمقراطي، انتقد “عنف المستوطنين”، خلال لقائهم مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أن أكدت الخارجية الأمريكية على صحة وصفها لهجوم شنه المستوطنون قبل أيام بـ “العمل الإرهابي”، في الوقت الذي انطلقت فيه حملة أمريكية يشارك فيها نواب، لصالح دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ماليا.

“إرهاب المستوطنين” وصف أمريكي

وبما يشير إلى وجود تطورات جديدة، بشأن العلاقة المتوترة ما بين الإدارة الأمريكية الديمقراطية، وبين حكومة الاحتلال اليمينية، وجه نواب “الكونغرس” الذين يزورون المنطقة لبحث عدة ملفات أبرزها “حل الدولتين”، انتقادات للهجمات التي يشنها المستوطنون ضد المناطق الفلسطينية.

وبشكل واضح عبر هؤلاء خلال لقائهم ليل الاثنين مع نتنياهو، عن قلقهم من “عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين”.

لكن بسبب الحرج الإسرائيلي من هذا الانتقاد المباشر، والذي جاء بعد 24 ساعة من انتقاد أكثر شدة، وجهته الخارجية الأمريكية للمستوطنين، باتهامهم بتنفيذ “أعمال إرهابية”، لم يتطرق البيان الذي صدر عن مكتب نتنياهو لأي من تصريحات أو أحاديث أعضاء الوفد الأمريكي، على خلاف العادة.

اشتية يلتقي الوفد

والجدير ذكره أن رئيس الوزراء الفلسطيني الذي التقى وفد “الكونغرس”، وبحث معهم سبل إحياء العملية السياسية ودور الكونغرس الأمريكي في حماية حل الدولتين.

كما طالب رئيس الوزراء “الكونغرس” بالتصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، متهما إسرائيل بأنها تنتهك القانون الدولي بشكل يومي من خلال القتل والاقتحام والاستيطان، مؤكدًا أن هذا يتسبب بتدمير حل الدولتين بشكل ممنهج.

وفي سياق قريب، وخلافا لتقارير عبرية تحدثت عن عقد لقاء بين مسئول فلسطيني كبير، مع رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، نفى حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صحة تلك التقارير، والتي جاءت بعد الكشف عن اتخاذ حكومة الاحتلال بتوصية أمنية، لتقديم تسهيلات للفلسطينيين.

واكتفى الشيخ الذي يشرف على الملف الخاص بالحديث أو الاتصال بالإسرائيليين بكتابة تدوينة قصيرة على موقع “تويتر” جاء فيها “لم التق اي شخصية اسرائيلية هذا اليوم (الاثنين) حسب ما ورد في بعض وسائل الاعلام الاسرائيلية”.

حملة دعم للاجئين

هذا وقد ترافق الانتقاد الموجة من قبل الإدارة الأمريكية والنواب الديمقراطيين لهجمات المستوطنين، مع مواصلة الحملات الشعبية في الولايات المتحدة لدعم الفلسطينيين.

وانطلقت في الولايات المتحدة حملة مكثفة لمطالبة أعضاء “الكونغرس”، بالإفراج عن مخصصات كانت قد التزمت بها الادارة الأمريكية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن عضو “الكونغرس” عن ولاية ويسكونسن أندريه كارسون، هو من يقود حملة لجمع تواقيع زملائه على رسالة موجهة إلى عضوي “الكونغرس” جيم ريش، عن ولاية أيداهو، وتشيب روي، عن ولاية تكساس، تطالبهما برفع الحظر الذي وضعاه لمنع تسليم مبلغ 75 مليون دولار هي جزء من تبرعات خصصتها الادارة الأمريكية لتمويل برامج “الأونروا”.