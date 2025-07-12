نواب بريطانيون يطالبون حكومتهم بالاعتراف بدولة فلسطين فورا

لندن: طالب عشرات من نواب حزب العمال في البرلمان البريطاني حكومة بلادهم بـ“الاعتراف الفوري” بدولة فلسطين، واتخاذ خطوات لمنع إسرائيل من تهجير فلسطينيي قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة وجهها نحو 60 نائبا عن حزب العمال (الحاكم) في البرلمان البريطاني إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، نشرت مضمونها صحيفة “الغارديان”.

وطالب النواب في رسالتهم الحكومة البريطانية بـ”اتخاذ خطوات فورية” لمنع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ خطتها للتهجير القسري في مدينة رفح جنوبي غزة، والمضي قدما نحو “الاعتراف بالدولة الفلسطينية فورا”.

وأشاروا إلى أن رسالتهم جاءت بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خططه لـ”إجبار جميع فلسطينيي غزة على النزوح قسرا إلى مخيم يقام على أنقاض مدينة رفح، دون السماح لهم بالمغادرة”.

واعتبر النواب البريطانيون أن الخطط التي أعلنها كاتس تعني أن قطاع غزة يتعرض لـ”تطهير عرقي”.

(الأناضول)