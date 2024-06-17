نواب في حزبين شريكين في الحكومة الإسرائيلية يشكلون «لوبي» لدعم استيطان غزة

لندن – «القدس العربي»: أعلن اثنان من نواب حزب «القوة اليهودية» و»الصهيونية الدينية» الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين عن تأسيس «لوبي الكنيست لتجديد الاستيطان في قطاع غزة»، وذلك «بناءً على دعوات وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لإنشاء تجمعات يهودية في غزة بعد الحرب مع حماس»، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أمس الإثنين.

وفي بيان مشترك، ذكر عضوا الكنيست تسفي سوكوت (الصهيونية الدينية) وليمور سون هار-ميلخ (القوة اليهودية) أن هذا اللوبي، الذي من المقرر إطلاقه اليوم الثلاثاء في الكنيست، ضروري لأن «الاستيطان في قطاع غزة خطوة ضرورية لحماية أمن إسرائيل وضمان مستقبلها» في أعقاب فك الارتباط عام 2005 من غزة وشمال الضفة الغربية «والإرهاب الذي تلاه».

وحسب الصحيفة، جاء في البيان: «فقط من خلال وجود كثيف للمستوطنات اليهودية في جميع أنحاء غزة سيكون من الممكن منع استمرار التهديدات الإرهابية وردع العدو».

ونقلت عن سوكوت، وهو ناشط استيطاني راديكالي بارز تم اعتقاله عدة مرات وكان مشتبهًا بتورطه في حرق مسجد في شمال الضفة الغربية: «عندما يدركون أنهم يفقدون السيطرة على غزة ويفقدون أرض غزة، سيكونون مستعدين للإفراج عن الرهائن دون وضع شروط تهدد وجود دولة إسرائيل». وقالت النائبة المستوطنة المتطرفة ليمور سون هار- ميلخ، التي كانت تقيم في مستوطنة حومش في شمال الضفة الغربية قبل إخلائها خلال فك الارتباط: «إذا لم نزرع جذورًا يهودية عميقة في أرض غزة، فإن العدو سيواصل توسيع نطاق هجماته وسيواصل تهديدنا».

وأضافت: «من دون الاستيطان لن يشعر بالأمان ليس فقط سكان منطقة الحدود مع غزة، بل أيضًا سكان الشمال وأجزاء أخرى من البلاد».

وقالت إنه في حين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن عن معارضته لفكرة أن تحكم إسرائيل الفلسطينيين في غزة بعد الحرب، حضر 11 وزيرًا و15 نائبًا من نواب الائتلاف مؤتمرًا جماهيريًا في كانون الثاني / يناير يدعو إلى إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية اليهودية في قلب قطاع غزة.

وأشارت إلى ان أكثر من نصف الإسرائيليين يعارضون ضم قطاع غزة وإعادة إنشاء المستوطنات التي تم تفكيكها خلال فك الارتباط الإسرائيلي في عام 2005، وفقًا لاستطلاع من الجامعة العبرية نشر في كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي.