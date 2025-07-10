نواب يهود في الكونغرس يحذرون من فوز المرشح المسلم زهران ممداني لرئاسة بلدية نيويورك

واشنطن- “القدس العربي”: شنّ عدد من النواب اليهود في الكونغرس الأمريكي هجومًا لاذعًا على المرشح المسلم زهران ممداني، بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لرئاسة بلدية نيويورك، بسبب مواقفه من إسرائيل ورفضه إدانة شعار “عولمة الانتفاضة”.

واعتبرت النائبة ديبي واسرمان شولتز أن موقف ممداني “يُظهر استخفافًا بمعاداة السامية والإرهاب”، محذّرة من أنه “خطر محتمل” على المدينة. فيما وصف النائب جوش غوتهايمر رفضه إدانة الشعار بأنه “جنون مطلق”، قائلًا إن العبارة تشير إلى “موجة من الإرهاب أودت بحياة آلاف اليهود”، وفقًا لصحيفة “ذا هيل”.

واتهم النائب براد شنايدر ممداني بـ”تضليل الجمهور” عبر وصفه الشعار بأنه دعوة سلمية، في حين قال النائب جاريد موسكوفيتز إن مواقفه “تفاقم المشكلة بدلًا من تخفيفها”.

وفي الوقت الذي دافع فيه بعض النواب مثل جيمي راسكن عن حق ممداني في التعبير، أكد خصومه أن مواقفه “غير مقبولة” في ظل تصاعد معاداة السامية، لا سيما في مدينة مثل نيويورك التي تضمّ أكبر تجمع يهودي في العالم.

ورفض ممداني، من جهته، هذه الاتهامات، مؤكدًا أنه يعارض معاداة السامية، وأنه ملتزم بحماية جميع سكان المدينة، بمن فيهم اليهود.

وقال النائب الديمقراطي السابق عن ولاية مينيسوتا، دين فيليبس، إن المرشح لرئاسة بلدية نيويورك زهران ممداني يشكل “تهديدًا خطيرًا” للحزب الديمقراطي على مستوى البلاد، محذرًا من أن أفكاره قد تُضعف موقع الحزب سياسيًا.

وفي مقابلة مع شبكة CNN، صرّح فيليبس قائلًا: “ممداني يشكل تهديدًا كبيرًا للديمقراطيين في أنحاء البلاد، وقد يصبح عمدة نيويورك”، مضيفًا أن “أي شخص يتحدث عن تأميم وسائل الإنتاج أو فتح متاجر حكومية للمواد الغذائية يتصادم مع قناعات غالبية الأمريكيين”.