نواكشوط.. مئات الموريتانيين يتظاهرون أمام سفارة واشنطن دعما لغزة- (فيديوهات)

نواكشوط: تظاهر مئات الموريتانيين، مساء الأحد، أمام السفارة الأمريكية في العاصمة نواكشوط، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ أكثر من عام.

واستمرت المظاهرة التي دعت إليها “المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة” (غير حكومية)، حتى وقت متأخر من مساء الأحد، وردد المشاركون فيها هتافات داعمة لغزة والمقاومة الفلسطينية.

واتهم المتظاهرون واشنطن بأنها “شريكة في حرب الإبادة التي تتعرض لها غزة”، مطالبين الحكومة الموريتانية بقطع العلاقات مع الدولة الداعمة لإسرائيل.

وأشاد المتظاهرون بدور المقاومة الفلسطينية، مشددين على “ضرورة أن تتحرك الشعوب في مسيرات ومظاهرات يومية أمام سفارات الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، حتى تتوقف حرب الإبادة”.

ورفع المشاركون في المظاهرة الأعلام الموريتانية والفلسطينية، ولافتات تطالب بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وتأسست “المبادرة الطلابية” في موريتانيا عام 1999، بهدف الوقوف أمام “الاختراق الصهيوني، والدفاع عن قضايا الشعوب المظلومة”، وذلك إثر تطبيع الحكومة لعلاقاتها مع إسرائيل في العام نفسه، قبل أن تقطع في 2009 بعد تنامي الضغط الشعبي الرافض للتطبيع.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)