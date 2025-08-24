نواكشوط.. مظاهرة أمام سفارة واشنطن للمطالبة بوقف دعم الإبادة في غزة

نواكشوط: تظاهر عشرات الموريتانيين، مساء الأحد، أمام مقرّ السفارة الأمريكية في العاصمة نواكشوط، تضامنا مع غزة ومطالبة بوقف دعم واشنطن لإسرائيل في حرب التجويع والإبادة المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ورفع المتظاهرون أمام سفارة واشنطن في نواكشوط، أعلام موريتانيا وفلسطين، مرددين عدة شعارات من بينها “الولايات المتحدة.. شريكة في حرب التجويع بغزة”.

ودعت للمظاهرة “المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة”، وهي منظمة غير حكومية معنية بتنظيم الفعاليات الداعمة للشعب الفلسطيني.

وحمّل المتظاهرون، الولايات المتحدة مسؤولية استمرار الإبادة الإسرائيلية في غزة، مطالبين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن.

ودعا المتظاهرون الشعوب العربية والإسلامية إلى تنظيم احتجاجات واسعة أمام السفارات الأمريكية حول العالم بهدف الضغط على واشنطن لدفع إسرائيل نحو وقف الحرب على غزة.

وتأسست “المبادرة الطلابية” في موريتانيا عام 1999، بهدف الوقوف أمام “الاختراق الصهيوني، والدفاع عن قضايا الشعوب المظلومة”، وذلك إثر تطبيع حكومة بلادها لعلاقاتها مع إسرائيل في العام نفسه، قبل أن تقطعها في 2009 بعد تنامي الضغط الشعبي الرافض للتطبيع.

ومنذ بداية الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتواصل في موريتانيا حملات تضامن واسعة مع القطاع، بينما تتنافس الأوساط القبلية في جمع التبرعات للفلسطينيين المحاصرين.

وتمكنت قبائل موريتانية من جمع تبرعات بلغت نحو 16 مليون دولار، وفق تقارير إعلامية محلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 289 فلسطينيا، بينهم 115 طفلا، حتى الأحد.

(الأناضول)