نوال الزغبي تطرح جديدها اليوم باللهجة المصرية

القاهرة – «القدس العربي»: تستعد المطربة اللبنانية نوال الزغبي اليوم الثلاثاء لإطلاق أحدث أغانيها باللهجة المصرية، والتي تحمل عنوان «كان ليك وحشة»، ضمن ألبومها الجديد «يا مشاعر»، ومن المقرر طرح الأغنية عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والموسيقى الرقمية.

وتعد هذه الأغنية واحدة من أبرز الأعمال المنتظرة ضمن الألبوم، الذي يشهد تنوعًا في الأنماط الموسيقية واللهجات، ويعكس تطور نوال الزغبي الفني وحرصها على التجديد المستمر.

ويحمل ألبوم مشاعر أربع أغنيات تخطت حاجز الـ10 ملايين مشاهدة على يوتيوب، حيث جمعت في ألبومها الجديد بين الأغاني المصرية واللبنانية تلك الأغنيات الأربع هي «ماضي وفات» من كلمات احمد حسن روؤل وألحان أحمد زعيم وأغنية «اجي بالدلع»، كلمات تامر حسين وألحان مدين وأغنيةً «وقت الشدة»، كلمات هناء الشيخ وألحان أحمد بركات.

وأغنية «يا مشاعر»، كلمات أحمد عصام وتلحين الشاب سامر، ومن المقرر بعد الانتهاء من طرح أغنيات الألبوم بالكامل أن تقيم الزغبي مؤتمر صحافيا في القاهرة للاحتفال بألبومها الجديد مع الجمهور المصري، واستعانت بأبنتها تيا ديب في تصميم اللوك الخاص لأحدى أغاني ألبومها الجديد.