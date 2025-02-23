 نوتنغهام يسقط برباعية أمام نيوكاسل في الدوري الإنكليزي

لندن: تلقى نوتنغهام فورست هزيمته الثانية على التوالي في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، عقب خسارته 3 / 4 أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، في المرحلة الـ26 للمسابقة.

وبادر نوتنغهام بالتسجيل مبكرا عن طريق كالوم هودسون أودوي في الدقيقة السادسة، ثم تعادل لويس مايلي لنيوكاسل في الدقيقة 23 .

وأضاف جاكوب ميرفي الهدف الثاني لنيوكاسل في الدقيقة 25، فيما تكفل النجم السويدي أليكسندر إيزاك الهدفين الثالث والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقتين 33 من ركلة جزاء و34 على الترتيب.

ورفع إيزاك رصيده التهديفي إلى 19 هدفا في البطولة هذا الموسم حتى الآن، ليتقاسم المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة مع النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بفارق 5 أهداف خلف المصري محمد صلاح، نجم ليفربول (المتصدر).

وفي الشوط الثاني، أضاف الصربي نيكولا ميلنكوفيتش الهدف الثاني لنوتنغهام في الدقيقة 63، فيما أحرز ريان باتيس الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 90.

وارتفع رصيد نيوكاسل، الذي عاد لطريق الانتصارات في البطولة، عقب خسارته أمام فولهام ومانشستر سيتي في المرحلتين الماضيتين، إلى 44 نقطة، ليتقدم من المركز الثامن إلى الخامس.

في المقابل، توقف رصيد نوتنغهام، الذي تكبد خسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، عند 47 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

(د ب أ)