نوتنغهام يصعق ليفربول 1-صفر بالدوري الإنكليزي الممتاز

ليفربول- إنكلترا: حقق نوتنغهام فورست مفاجأة كبرى بتغلبه 1-صفر على مضيفه ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفضل هدف في الشوط الثاني سجله البديل كالوم هودسون-أودوي اليوم السبت.

وهذه المرة الأولى التي يفوز فيها فورست في ملعب أنفيلد منذ 1969 واحتفل اللاعبون وجماهير الفريق الضيف بهذا الإنجاز احتفالا كبيرا، بينما غادر مشجعو ليفربول آسفين على الفرص التي أهدرها الفريق.

وهيمن ليفربول على الشوط الأول وسدد لويس دياز في القائم في الدقيقة 17.

وبعدها بدقيقتين، لعب محمد صلاح عرضية رائعة بالجزء الخارجي من القدم اليسرى حولها دومينيك سوبوسلاي بضربة رأس أخطأت طريقها إلى المرمى في ظل ضغط ليفربول.

لكن أليكس مورينو، ظهير فورست تمكن من الحد من خطورة النجم المصري، إذ لاحقه أينما كان داخل الملعب قبل استبداله.

وتألق ماتز سيلز حارس مرمى فورست في الدفاع عن مرماه بتصديه لركلة ركنية من ترينت ألكسندر أرنولد كادت أن تدخل المرمى، وحرم أليكسيس ماك أليستر من التسجيل من ضربة رأس بعدها بدقيقة واحدة.

لكنه كاد أن يهدي ليفربول التقدم قبل الاستراحة، عندما لعب دياز ضربة رأس عاليا في الهواء وكاد الحارس أن يحولها عن طريق الخطأ في مرماه أثناء محاولة الإمساك بها لكنه تمكن في النهاية من تدارك الوضع.

ودفع ليفربول الثمن في الدقيقة 72، عندما مرر البديل أنتوني إيلانجا الكرة إلى هودسون-أودوي الذي سجل هدف المباراة الوحيد بتسديدة هائلة.

وبعدما فاز بأول ثلاث مباريات في الدوري بأداء مقنع دون أن تهتز شباكه بقيادة المدرب أرنه سلوت، افتقد ليفربول الأفكار في سعيه لإدراك التعادل وكاد فيرجيل فان دايك أن يهز الشباك من ضربة رأس لكنها علت العارضة.

(رويترز)