نوتنغهام يواصل سعيه لبلوغ دوري الأبطال بثنائية في مرمى توتنهام بالدوري الإنكليزي

لندن: فاز نوتنغهام فورست على مضيفه توتنهام بنتيجة 2/ 1، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ورفع نوتنغهام رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث، مواصلا سعيه نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث ستمثل 5 أندية الكرة الإنكليزية في المسابقة.

على الجانب الآخر، تجمّد رصيد توتنهام عند 37 نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدم نوتنغهام في الدقيقة الخامسة عن طريق إليوت أندريسن، قبل أن يضيف زميله كريس وود الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 87 سجل ريتشارلسون هدف توتنهام الوحيد، ليواصل الفريق المتألق على الساحة الأوروبية بعد وصوله لقبل نهائي الدوري الأوروبي، معاناته على المستوى المحلي.

(د ب أ)