رياضة | كرة قدم عالمية

نوتينغهام فورست يتخطى برايتون في كأس الاتحاد الإنكليزي

29 - مارس - 2025

حجم الخط
0

لندن: حسم فريق نوتينغهام فورست تأهله إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي على حساب مضيفه برايتون، بعدما تغلب عليه 4-3 بركلات الترجيح على ملعب “فالمر”، السبت، في ثاني مواجهات الدور ربع النهائي.

انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قبل أن تحسم كتيبة المدرب البرتغالي نونو سانتو المواجهة لصالحها في ركلات الترجيح، ليواصل الفريق مسيرة تألقه هذا الموسم إذ يحتل أيضا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح نوتينغهام فورست في تسجيل 4 ركلات وأهدر واحدة للويلزي نيكو ويليامز، بينما سجل برايتون 3 ركلات وأهدر اثنتين لجاك هنشيلوود والباراغواياني دييغو غوميز.

وكان لتألق البلجيكي ماتز سيلز حارس مرمى نوتينغهام الفضل في فوز فريقه بتصديه لركلتي الترجيح، ليؤمن بلوغ فريقه نصف نهائي المسابقة للمرة الأولى منذ 34 عاما.

ويسعى الفريق إلى تحقيق حلم الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، إذ كان آخر تتويج في موسم 1958-1959.

 (الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

أستون فيلا يثأر من توتنهام بثنائية ويصعد لدور الـ16 بكأس الاتحاد الإنكليزي
9 - فبراير - 2025
برايتون يطيح بتشيلسي من كأس الاتحاد الإنكليزي
9 - فبراير - 2025
نيوكاسل يقلب تأخره بهدف مبكر إلى انتصار 3-2 على برمنغهام بكأس الاتحاد الإنكليزي
8 - فبراير - 2025
فولهام يتقدم في كأس الاتحاد الإنكليزي.. وإيفرتون يودع أمام بورنموث
8 - فبراير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية