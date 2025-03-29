نوتينغهام فورست يتخطى برايتون في كأس الاتحاد الإنكليزي

لندن: حسم فريق نوتينغهام فورست تأهله إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي على حساب مضيفه برايتون، بعدما تغلب عليه 4-3 بركلات الترجيح على ملعب “فالمر”، السبت، في ثاني مواجهات الدور ربع النهائي.

انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قبل أن تحسم كتيبة المدرب البرتغالي نونو سانتو المواجهة لصالحها في ركلات الترجيح، ليواصل الفريق مسيرة تألقه هذا الموسم إذ يحتل أيضا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح نوتينغهام فورست في تسجيل 4 ركلات وأهدر واحدة للويلزي نيكو ويليامز، بينما سجل برايتون 3 ركلات وأهدر اثنتين لجاك هنشيلوود والباراغواياني دييغو غوميز.

وكان لتألق البلجيكي ماتز سيلز حارس مرمى نوتينغهام الفضل في فوز فريقه بتصديه لركلتي الترجيح، ليؤمن بلوغ فريقه نصف نهائي المسابقة للمرة الأولى منذ 34 عاما.

ويسعى الفريق إلى تحقيق حلم الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، إذ كان آخر تتويج في موسم 1958-1959.

(الأناضول)