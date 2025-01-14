نورويتش سيتي يضم الدولي التونسي أنيس بن سليمان 

تونس: أعلن نادي نورويتش سيتي، الناشط ببطولة دوري الدرجة الأولى الإنكليزي (تشامبيون شيب) ضم الدولي التونسي أنيس بن سليمان بعقد نهائي للفريق حتى عام 2028.

وأفاد النادي على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، بتفعيل بند شراء اللاعب المعار في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من نادي شيفيلد يونايتد الإنكليزي.

وشارك بن سليمان (23 عاما) في 21 مباراة ببطولة الدوري مع نورويتش وسجل خلالها هدفين.

وتحدث بن كنابر، المدير الرياضي لنورويتش، عن بن سليمان، حيث قال: “إنه في سن رائعة، وقد اندمج بسلاسة في بيئتنا، وكان مستوى أدائه جيد حقا. إنه يناسب الطريقة التي نريد اللعب بها، وهو شخص يسعدنا ضمه بشكل دائم”.

وكان بن سليمان تعرض لإصابة في أربطة كاحل القدم مطلع العام الجديد، ويتوقع غيابه عن المباريات حتى نهاية الشهر الجاري.

يشار إلى أن نورويتش يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب تشامبيون شيب حاليا برصيد 26 نقطة.

(د ب أ)