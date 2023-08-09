“نور الصبح”.. جديد سعد لمجرد بين مرحب ومنتقد- (تدوينات)

الرباط- “القدس العربي”: يترقب عشاق الفنان المغربي، سعد لمجرد، جديده الغنائي الذي سبق أن أعلن عنه من خلال منشور على حسابه في “إنستغرام”، وهو عبارة عن أغنية تحت عنوان “نور الصبح”.

المنشور الأول الذي عممه لمجرد على إنستغرام، أرفقه بمقطع فيديو عبارة عن تركيب لمجموعة من الصور يبدو أنها مشاهد من فيديو كليب الأغنية الجديدة أو “الأفيش” الخاص بها، وعلق بقوله “أحلى تعامل مع أخي وحبيبي الغالي هاني محروس، فعلا فزت بصداقة إنسان رائع، يستأهل كل حاجة حلوة في الدنيا”.

وتوجه بخطابه إلى جمهوره “من كل قلبي أتمنى من رب العالمين أن ينال (نور الصبح) إعجابكم”، مبرزا أنها من كلمات سارة سعيد وألحان محمد النادي وتوزيع جلال الحمداوي الذي وصفه بـ”عشيري” أي صديقي.

وسارع هاني محروس إلى رد التحية لسعد لمجرد في تعليق، بقوله “يا حبيب أخوك يا سعد ده أنا اللي حقيقي فخور بيك صدقتك ليا واني اشتغل معاك دي حالة مش معتاد جملها حقيقي”، بينما قالت متابعة في تعليقها منتقدة “كانت بدايتك من المغرب شفتك قلبتها مصري ما حبيت”، وجاء الانتقاد من متابع آخر حين هاجم الأغنية الجديدة بالدارجة المغربية ما معناه “هل في علمك سعد أنك أصبحت مثل الذي يبيع البطاطس والطماطم، من يريدها، لقد أكثرت ولم يعد لهذه الأغاني طعم، لا لحن ولا معنى”.

وعكس هذه التعليقات المنتقدة القليلة، كانت البقية منوهة، كما أن المنشور الجديد الذي أعلن خلاله سعد لمجرد عن إطلاق “نور الصبح” في التاسع من أب/ أغسطس، نال حظا وافرا من التعليقات الإيجابية التي عبر أصحابها عن لهفتهم وترقبهم للأغنية الجديدة.

ويبدو أن الفنان سعد لمجرد لا يرغب في عطلة صيفية، بل يعكف على المزيد من الأعمال الفنية، وكانت آخرها الأغنية التي قام بتصويرها في الهند وحصدت 50 مليون مشاهدة وفق ما نشره المغني في بوستر سابق، والتي قيل إنها تعتلي “التريند” على المستوى العالمي.