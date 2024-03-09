نوع فرعي نادر للغاية: نمرة سومطرية صغيرة تصبح نجمة حديقة حيوان روما

باريس ـ «القدس العربي»: ظهرت كالا، وهي تعد واحدة من أصغر الأنواع الفرعية لعائلة النمر، والتي تعتبر معرضة لخطر الانقراض، لأول مرة علناً هذا الأسبوع أمام المعجبين المتحمسين في حديقة حيوان الغاصة الإيطالية روما.

تحب كالا الاستلقاء على والدها كي يحتضنها، وتبلغ هذه النمرة الصغيرة من العمر ثلاثة أشهر في جزيرة سومطرة الإندونيسية، وتعد من بني أصغر السلالات من فصيلة النمور ومهددة بالانقراض.

موطن هذه النمور هو جزيرة سومطرة الإندونيسية، ويعتبرها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة مهددة بالانقراض بشدة، حيث يعيش أقل من 400 فرد في الطبيعة وأقل من 300 آخرين في الأسر.

الصيد الجائر هو السبب الرئيسي لوفيات هذا النوع، وفقًا لـ TRAFFIC وهي شبكة عالمية لمراقبة تجارة الحياة البرية. وتستخدم أجزاء النمر على نطاق واسع في الطب التقليدي، وخاصة في الصين، على الرغم من الأدلة العلمية التي تشير إلى أنها ليس لها أي قيمة مفيدة للإنسان.

وأوضحت رئيسة مؤسسة حديقة حيوان روما، باولا بالانزا، بمناسبة تقديم هذه النمرة الصغيرة للجمهور، أنها تعد نوعا فرعيا نادرا للغاية، وهناك فقط حوالي خمسمئة عينة متبقية في الطبيعة.

ولذلك – تضيف رئيسة مؤسسة حديقة حيوان روما- «من المهم جدًا أن تساهم حدائق الحيوان في استراتيجيات الحفاظ على البيئة من خلال إنشاء صندوق جينات لنمور سومطرة،»إذا أصبح من الضروري إعادة توطينها». وتتابع قائلة «نحن سعداء جدًا بهذه الولادة. لقد مرت ثلاثة أشهر وهي في صحة جيدة. نحن سعداء لأن هناك عائلة، الأب والأم وهي، لم ينفصلوا أبدًا. وبطبيعة الحال نحن نتحدث عن الأنواع المهددة بالانقراض».

وقبل نحو ثلاث سنوات، شهدت حديقة حيوان فروتسواف في بولندا ولادة نادرة للغاية لنمرة سومطرة صغيرة، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض.