نوير حارس بايرن ميونخ يواصل التدرب لاستعادة لياقته البدنية

ميونخ: واصل مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ، تدريباته للعودة إلى الملاعب واستعادة لياقته البدنية عقب إصابته في عضلة الساق، وذلك من خلال تدريبات إضافية اليوم الاثنين.

وفي الوقت الذي حصل فيه الفريق على إجازة يومي الأحد والاثنين بعد الفوز على هايدنهايم 4 -صفر، أول أمس السبت، تدرب كل من مانويل نوير والمدافع دايوت أوباميكانو، الذي يغيب بسبب إصابة في الركبة، في المركز التدريبي للفريق لاستعادة لياقتهما.

وتعرض نويل لإصابة في عضلة الساق في الخامس من مارس / آذار الماضي أمام باير ليفركوزن بدوري أبطال أوروبا، وغاب عن الملاعب منذ ذلك الحين، فيما لم يكشف البلجيكي فينسنت كومباني مدرب الفريق عن موعد عودته.

وشارك الحارس البديل الشاب يوناس أوربيغ، الذي انضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية في يناير / كانون الثاني الماضي، ووصف تلك الخطوة بأنها رائعة وذلك منذ انضمامه قادما من كولون، أحد أندية الدرجة الثانية.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ، إن الحارس البالغ من العمر 21 عاما لديه إمكانيات رائعة، فيما قال جوشوا كيميتش، لاعب وسط الفريق، إن أوربيغ ربما يتولى حراسة مرمى الفريق بشكل أساسي بعد نوير الذي يمتد عقده حتى عام 2026 أو بمجرد اعتزال الحارس البالغ من العمر 39 عاما.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني بفارق ثماني نقاط عن حامل اللقب باير ليفركوزن، وقد يعيد لقب الدوري إلى خزائنه مجددا في حال فوزه على ماينز في الجولة المقبلة وفشل ليفركوزن في تحقيق الفوز على أوجسبورغ.

(د ب أ)