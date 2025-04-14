رياضة | تقارير رياضية

نوير يغيب عن بايرن ميونخ في مواجهة إنتر ميلان بإياب دور الـ8 بدوري الأبطال

منذ ساعة واحدة

مانويل نوير

حجم الخط
0

برلين: ذكرت تقارير إعلامية أن مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، سيغيب عن مباراة فريقه أمام إنتر ميلان في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء.

ووفقا لتقريرين من صحيفة “بيلد” وشبكة “سكاي” اليوم الاثنين، فإن مانويل نويل يتوقع أن يغيب عن مباراة هايدنهايم المقرر إقامتها يوم السبت المقبل بالدوري الألماني. ويبدو واقعيا أن يعود نوير في مباراة الفريق أمام ميانز، المقرر إقامتها 26 أبريل/نيسان الجاري.

ويغيب نوير بسبب إصابة في ربلة الساق (السمانة) التي تعرض لها في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام باير ليفركوزن. ويتولى جوناس أوربيج، المنضم حديثا لصفوف الفريق، حراسة عرين الفريق منذ ذلك الوقت.

وكان فينسنت كومباني، مدرب بايرن، ألمح يوم الجمعة الماضي أن نوير قد يغيب عن مواجهة إنتر الثانية.

وقال كومباني :” لا يمكننا أن نقول أي شيء بعد بشأن مانويل نوير فيما يتعلق بمشاركته في مباراة الإياب أمام إنتر”.

يذكر أن إنتر ميلان فاز على بايرن ميونخ 2 / 1 في مباراة الذهاب.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بايرن يفرض التعادل على دورتموند في كلاسيكير البوندسليغا و إصابة هاري كين
30 - نوفمبر - 2024
تقرير: الفرنسي كينغسلي كومان يوافق على الرحيل للهلال السعودي
28 - أغسطس - 2024
بايرن ميونخ يطالب جماهيره بعدم شراء تذاكر مباراة أرسنال في دوري الأبطال
26 - مارس - 2024
بعد الجدل حول منشوره الداعم لفلسطين.. المغربي مزراوي يعود إلى تدريبات بايرن ميونخ
23 - أكتوبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية