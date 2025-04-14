نوير يغيب عن بايرن ميونخ في مواجهة إنتر ميلان بإياب دور الـ8 بدوري الأبطال

برلين: ذكرت تقارير إعلامية أن مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، سيغيب عن مباراة فريقه أمام إنتر ميلان في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء.

ووفقا لتقريرين من صحيفة “بيلد” وشبكة “سكاي” اليوم الاثنين، فإن مانويل نويل يتوقع أن يغيب عن مباراة هايدنهايم المقرر إقامتها يوم السبت المقبل بالدوري الألماني. ويبدو واقعيا أن يعود نوير في مباراة الفريق أمام ميانز، المقرر إقامتها 26 أبريل/نيسان الجاري.

ويغيب نوير بسبب إصابة في ربلة الساق (السمانة) التي تعرض لها في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام باير ليفركوزن. ويتولى جوناس أوربيج، المنضم حديثا لصفوف الفريق، حراسة عرين الفريق منذ ذلك الوقت.

وكان فينسنت كومباني، مدرب بايرن، ألمح يوم الجمعة الماضي أن نوير قد يغيب عن مواجهة إنتر الثانية.

وقال كومباني :” لا يمكننا أن نقول أي شيء بعد بشأن مانويل نوير فيما يتعلق بمشاركته في مباراة الإياب أمام إنتر”.

يذكر أن إنتر ميلان فاز على بايرن ميونخ 2 / 1 في مباراة الذهاب.

(د ب أ)