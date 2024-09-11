نوّاف عواد مهجّر فلسطيني من معلول يروي ذكرياته في الوطن

الناصرة ـ «القدس العربي»: «من علّمني حرفا صرت له صديقا»، هكذا يقول معلم فلسطيني متقاعد في رصيده 52 سنة من العمل في التربية والتعليم قضاها دون كلل وملل، مؤكدا أنه كان سيختار مهنة المعلّم المربي من جديد لو عادت به عجلة الزمن إلى الوراء.

والمربي المخضرم نواف سليم عواد (أبو حسام) (79 عاما)، الذي ولد في قرية معلول – قضاء الناصرة عام 1945 قبل ثلاث سنوات من النكبة، ممنوع من العودة إلى قريته مثله مثل غيره من أبناء القرية والقرى الفلسطينية المهجرين في وطنهم.

يؤكد المربي المخضرم نواف سليم عواد (أبو حسام) على ضرورة إتقان المربي لمهنته، والتمّسك بسعة المعرفة، وألا يسمح لزملائه بامتلاك معرفة أوسع منه.

وعن هذا الشغف تحدّث لـ «القدس العربي» فقال «إنه حب الموضوع الذي درسه في الجامعة، وإنها محبة شعبه باعتبار أن التعليم ليس مصدر رزق، بل عمل إنساني وطني مقدّس».

52 سنة في التعليم غاب خلالها عن المدرسة 20 يوماً فقط

وأضاف أن «المرحلة الثانوية حسّاسة وحيوية جدا في صياغة الشخصية، لأن طلاب هذه المرحلة يقتدون بالمعلم الذي ينبغي أن يكون لهم صديقا وأخا».

وعن شغفه بالمهنة الذي لم تخب ناره حتى اليوم رغم عدم مكافأته اجتماعيا كما يجب بعد مسيرته الطويلة والناجحة يضيف: «في مرحلة معّينة عملت بالتزامن لـ 17 سنة معلم سواقة، لكن قانونا جديدا حرّم عمل المعلمين في مهنتين، ففضّلت التنازل عن تعليم السواقة رغم أنها مربحة أكثر بكثير من التعليم في المدارس. في العقد الأول علّمت التاريخ والمدنيات (المواطنة) في ثانوية قرية عيلبون المسيحية».

معلول

ولد عواد في قرية معلول قضاء الناصرة عام 1945 لعائلة مباركة، خمسة أبناء وثلاث بنات، والده سليم عواد فلاح وعازف على المزمار(المجوز) ووالدته ربّة بيت، سليمة عواد.

وينقل أبو حسام عن أهالي معلول الكثير من الحكايات أبرزها متانة علاقات الإخوة الصادقة بين المسلمين والمسيحيين فيها، ويشير إلى ما هو هو معروف في أوساط فلسطينية واسعة داخل أراضي 48 بقوله إن مختار المسلمين يحافظ على مفتاح الكنيسة، فيما يحتفظ مختار المسيحيين بمفتاح مسجد القرية.

كما يشير في هذا المضمار إلى أن كل عريس في معلول اختار لنفسه «إشبيناً» من طائفته و»إشبيناً» ثانياً من الطائفة الأخرى، لافتا الانتباه إلى استمرار هذه التقاليد الاجتماعية الوطنية لدى اللاجئين والمهجرّين من معلول في الوطن والشتات.

ويضيف «حالت إسرائيل دون عودتنا لديارنا بحجة أننا تركنا أو نزحنا بسبب الحرب عام 1948، وهذه كذبة كبيرة، فحتى لو سلمنا بذلك، لماذا لم تسمح لنا بالعودة بعد انتهاء الحرب إذن كما يحصل في بقاع الدنيا؟».

ويوضح أن بعض أهالي معلول استقروا في مدينة الناصرة وقرية يافة الناصرة، وفي مدينة حيفا، وبعضهم في الشتات، في سوريا والأردن ولبنان وفي دول غربية أيضا.

عائلة «الكيف»

عن والديه يقول أبو حسام، الذي لا تغادره الابتسامة، إنه ينتمي الى “عائلة كيف» تحب الفرح، مذكّرا بكون والده عازف مزمار (المجوز) محترفا، أحيا حفلات البلدة قبيل النكبة وبعدها في الناصرة مجانا، وعندما كان يصّر والد العريس على دفع الأجرة له كان يقدّمها هدية للعريس (نقوط).

أما والدته سليمة فامتلكت صوتا جميلا جدا، و»هي «لوّاحة» الدبكة الشعبية، ومرددّة الأغاني التراثية فيها، وظلّا على هذا الحال حتى رحلا».

وعن لحظة «اشتباك» العيون وانطلاق مسيرة الزوجية يقول، إن البداية كانت في حفل زفاف في معلول الفلسطينية، حيث عزف والده المزمار، فيما كانت والدته سليمة تقود الدبكة الشعبية المختلطة للرجال والنساء، وهي تغني: «بالله أسألولي، دقاق المجوز عزابي ولا متجوز.. إن كنو عزابي يا أعز حبابي، وإن كان متجوز سكتر من هونا».

و»عندها توقف والدي عن العزف وقال بصوت عال «عزابي عزابي».

و»بعد أيام ربطتهما خطوبة وانطلقت مسيرتهما الزوجية».

ويوضح أن والدته كانت أميّة، لكنها كانت تحفظ عن ظهر قلب عشرات الأغاني التراثية، و»كان صوت المزمار يطربها مثلما يطربني، حتى اليوم، فلحنه فيه حنين للطفولة والصبا وللزمن الوادع الجميل يدغدغ الروح، وهو أداة الموسيقى الأصلية في فلسطين، ولذا ما زلت أسمعه، بخاصة عندما يكون العازف يمتلك أصابع رشيقة كأصابع والدي، الذي كان محّبا لـ «الانبساط وللكيف» لكنه عصامي، ويعمل في الفلاحة وبعد النكبة عمل في البناء والأعمال السوداء في حيفا بيد أنه احتفظ بروحه الفنية الرقيقة».

الجامعة

وضمن التغريبة الفلسطينية الفردية، يستذكر أبو حسام أن عائلته أقامت بعد نزوحها من معلول في قرية الرينة لسنة واحدة قبل الانتقال الى الناصرة، ومنذ وقت النكبة يحرص أفرادها على زيارة معلول في الأعياد: «..وفي العقود الثلاثة الأخيرة، نزورها أيضا بالتزامن مع «يوم الاستقلال» الإسرائيلي (النكبة)، وكل هذا مع الأولاد والأحفاد وحتى اليوم أقول أنا من معلول ومقيم في الناصرة».

وتعلّم أبو حسام في مدارس الناصرة، وأنهى المرحلة الثانوية عام 1963 وما زال يتذّكر معلميه: «أستاذ المدنيات القاضي الراحل رايق جرجورة، وشاعر العامية الأول في فلسطين سعود الأسدي، وأستاذ العربية الذي علمني إياها أيضا الأستاذ حنا إبراهيم، وأستاذ الرياضيات سعيد خميس».

وعن المرحلة الجامعية يضيف: «درست التاريخ العام والعلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس، وهناك ألزمونا بتعلم اللغة اللاتينية القديمة، واستفدت منها كثيرا، بخاصة أنها اللغة الأم للإنكليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وكانت اللاتينية لغة صعبة وممتعة، وما زلت احتفظ ببعض مفرداتها مثل «كازانوفا» أي الدار الجديدة». أنهى أبو حسام الدراسة الجامعية في 1968، والتحق بسلك التعليم للتو في قرية عيلبون قضاء طبرية، ولكنه عمل في مكتبة الجامعة خلال الدراسة لتأمين بعض نفقات التعليم الجامعي في فترة صعبة، فترة الحكم العسكري.

ويقول عوّاد إنه شرع بالعمل في التربية والتعليم في قرية عيلبون، وكان يصلها من الناصرة يوميا، وينوجد في المدرسة قبل كل المعلمين، وبقي فيها عشر سنوات قبل الانتقال للمدرسة الإكليركية (المطران) في الناصرة. بيد أنه ما لبث أن عاد إلى عيلبون استجابة لرغبة الأهالي، فعمل في المدرستين في الوقت ذاته، وفي المجمل عمل بهذه المهنة نصف قرن وعامين.

أستاذ في الإخلاص

ويشهد المربي نوّاف عواد طلابه فيشيد كثيرون منهم بإخلاصه وسعة اطلاعه، وحرصه على تصحيح أخطاء التلاميذ، ليس فقط في المضمون، بل في اللغة.

وفي هذا المضمار، يقول البروفيسور محمد حسين حجيرات إن «أبو حسام هامة وقامة تستحق أن يقف الجميع لها إجلالا. هذا هو المعلم الحقيقي. نتمنى له طول العمر وحسن العمل، فخر العرب».

وتقول المربية سامية أبو الحوف، من قرية دير حنا، إنها فخورة بأن الأستاذ نوّاف كان أستاذها في ثانوية عيلبون، وإنها مدينة له بزرع حبّ العربية فيها وامتلاك ناصيتها. وهكذا طالبته المربية ريم شاهين من الناصرة :»كان الأستاذ نواف من خيرة معلمي المدرسة الإكليركية في الناصرة. أكّن له التقدير والاحترام. الله يديم الصحة والعافية. كنز لمجتمعه وشعبه».

أما سميح أسدي من بلدة دير الأسد فيقول «أستاذ نواف معلم وصديق، أحب كل طلابه فأحّبوه وترك أثرا على الجميع».

وردا على سؤال، يكشف عوّاد أنه لم يتغيّب عن المدرسة أكثر من 20 يوما طيلة 52 سنة، بل لم يتغيبّ يوما واحدا طيلة العام الدراسي.

وعن تلك التجربة يضيف «الشغف هو سر نجاح المعلم واحترامه للدقة، وعندما سئل عن سر انتصار بروسيا على الامبراطورية الفرنسية بقيادة نابليون الثالث، وكان سر الانتصار المعلم الألماني الذي يتم اختياره بعناية ويمتاز بمعرفته واحترامه للدقة وللنظام بشكل صارم. كنت حازما ومتمسكّا بالنظام، ولكنني لست من أتباع الوجه العبوس بل أنتمي إلى نهج تربوي يجمع بين المضمون العميق والأسلوب الرشيق». ووفرّ العمل في مدرسة عيلبون فرصة للمربي عواّد للتعرّف على الفنان الفلسطيني سمير الحافظ ابن بلدة المغار قضاء طبرية أصلا الذي أقام في عيلبون، ودأب على إحياء حفلات الزفاف مجانا، كما كان والده في معلول.

ومن خلال صداقته مع سمير الحافظ، صاحب الصوت الجبلي الرخيم الجميل، تعّرف عوّاد إلى وديع الصافي الذي جرت اللقاءات به في طابا المصرية على ساحل البحر الأحمر في خليج العقبة.

ويقول عواد إنه كان يقدّم كلمة في مديح «أرزة لبنان» قبيّل كل احتفالية وما زال يحتفظ بنصوصها. ويمتاز وديع الصافي بشعبية كبيرة في بلدة عيلبون حتى اليوم، وعن سر ذلك يقول: «عيلبون بلدة ريفية في الجليل أهلها مثقفون محبّون للفنون، وفيها مطربون وفنانون أمثال عطا الله شوفاني، وسمير الحافظ وجهاد عيلبوني، وغيرهم ممن غنوا لوديع، علاوة على أن كلمات أغاني الصافي جبلية وتنسجم مع ميولهم».

وشارك نواف عواد عام 1973 في جمع قصائد وأغان تراثية فلسطينية من أجل توريثها للأجيال القادمة منها:

«يا رايح فين ويا مسلّيني / يا بدر حبك كاويني / أملي / المدام يا جميل واسقيني / يا عيني يا كتر شوقي عليك

يا سلام سلّم.

وفي قصيدة ثانية:

«طلعنا على المنشية / تنوكل كبة نية / لاقينا الجرن مكسور/ والمدقة مخفية/ هيهات يا ابن العم/ بستناك/ وبستنى يا بنت العم/ بستناك على العين/ جعل لحدا ملي/ هيهات يا ابن العم

وفي قصيدة ثالثة

(بياع التفاح): اسا أجا واسا راح / بياع التفاح / واسا كان بحارتنا / بياع التفاح / واشترت منه جارتنا / بياع التفاح / يا يما بدي منه / هالطالع جديد / بدي اتعلم منه هالطالع جديد.

ووزع نواّف عوّاد ورفاقه جوني جهشان، كامل قط، وسمير الحافظ، وجورج دبيني، وبشارة بشارات الكراس مجانا على الجمهور في مدينة الناصرة، وقد أسموا أنفسهم «المجلس الأعلى لرعاية شؤون الأفراح».