نيابة أمن الدولة المصرية تأمر بحبس 33 متهما بنشر دعوات للتظاهر

القاهرة: أمرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية بحبس 33 من الداعين لمظاهرات لمدة 15 يوما على ذمة القضية 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأهدافها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين خلال الأيام الثلاثة قبل ما يطلق عليها اسم تظاهرات “ثورة الكرامة” لقيامهم بنشر منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية تدعو للتظاهر يوم الجمعة 12 تموز/ يوليو تحت شعار “ثورة الكرامة”.

(د ب أ)