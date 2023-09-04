نيبال تدرس زيادة رسوم تسلق جبل إفرست

كتماندو: من الممكن في القريب العاجل أن يصبح تسلق أعلى جبل في العالم أكثر تكلفة، حيث تدرس وزارة السياحة في نيبال فرض زيادة على الرسوم التي يتعين على الزوار الأجانب دفعها لتسلق جبل إفرست.

ومن المتوقع زيادة الرسوم الحالية التي تبلغ 11 ألف دولار إلى 15 ألف دولار في الربيع الذي يعتبر موسم ذروة التسلق. وقال متحدث إنه سوف يتعين أن يوافق مجلس الوزراء على الزيادة قبل تطبيقها عام .2025

ومن المعروف أن جبل إفرست يقع على حدود نيبال والصين ، ويمكن تسلقه من الدولتين، لكن تكاليف تصاريح التسلق أغلى على الجانب الصيني.

ومنذ أول تسلق لتينزينج نورجي و إدموند هيلاري للجبل عام 1953 تم تسلق الجبل نحو 11500 مرة. وزاد الاهتمام بتسلق جبل إفرست في السنوات الأخيرة .

وذكرت هيئة السياحة في نيبال أن الزيادة في أسعار التصاريح لم تحدث منذ وقت طويل.

وبالإضافة إلى تكاليف التصاريح ، هناك الكثير من التكاليف الأخرى التي يتحملها المتسلقون الأجانب، تتعلق بالأجهزة، وخزانات الأكسجين، والرحلات الداخلية، والإقامة، والغذاء، وفريق من المساعدين المحليين. وإجماليا، يمكن توقع دفع أي متسلق ما بين 30 ألف دولار، وأكثر من 100 ألف دولار مقابل تسلق جبل إفرست.

(د ب ا)