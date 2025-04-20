نيتو يقود تشيلسي للفوز على فولهام والحفاظ على أمل التأهل لدوري الأبطال

لندن: سجل بيدرو نيتو هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود تشيلسي لفوز صعب 2-1 على مضيفه فولهام على ملعب كرافن كوتيدج اليوم الأحد بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وينعش آمال الفريق في إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وصعد تشيلسي للمركز الخامس رافعا رصيده إلى 57 نقطة، متساويا مع نوتنغهام فورست الذي يحل ضيفا على توتنهام هوتسبير غدا الاثنين. بينما ظل فولهام في المركز التاسع برصيد 48 نقطة.

وقال نيتو ردا على سؤال حول ما إذا كان تشيلسي قادرا على إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى “أرى أن هذا سيكون شيئا مهما في موسمنا. أظهرنا شخصيتنا (في الملعب). لأكون صريحا، ليس لدي كلمات مناسبة للتعبير عن ذلك”.

وأضاف “ليس من السهل قضاء كل الفترة الماضية من الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، ثم نكون خارجها قبل هذه المباراة. بالنظر إلى الشخصية التي أظهرها الفريق، علينا الآن التفكير في (مباراة) إيفرتون… الثقة كانت قائمة دائما، حتى في اللحظات الصعبة”.

واندفع فولهام بقوة مع بداية المباراة وظن أنه تقدم بعد مرور ثلاث دقائق إذ أسكن أندرياس بيريا الكرة في الشباك لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل.

ورد تشيلسي الخطورة بشكل جيد وصنع عدة فرص معتمدا على التمريرات العرضية المتقنة لكن المهاجمين لم يتمكنوا من استغلالها.

وافتتح صاحب الأرض التسجيل بعد 20 دقيقة من عمر الشوط الأول عندما فقد ريس جيمس قائد تشيلسي الكرة بسهولة لصالح رايان سيسينيون الذي مررها إلى أليكس إيوبي ليطلق تسديدة منخفضة من حدود منطقة الجزاء أسكن بها الكرة في الزاوية السفلى من المرمى.

سانشو النشيط

دفع مدرب تشيلسي ماريسكا باللاعبين مالو جوستو وجادون سانشو بين الشوطين، وأثر ذلك بشكل فوري، إذ أشعل سانشو النشاط على الجهة اليسرى من الملعب، بينما أطلق جوستو تسديدة من مسافة بعيدة هدد بها مرمى بيرند لينو حارس فولهام.

وتصدى لينو لمحاولات أخرى من نيتو وسانشو، وواصل تشيلسي الضغط بقوة في أغلب فترات الشوط الثاني لكنه عانى أمام انضباط دفاع فولهام.

ورغم ذلك، وبينما بدا أن فولهام في طريقه لتحقيق أول فوز ثنائي له على تشيلسي في الدوري، إذ تغلب عليه في مرحلة الذهاب، أدرك البديل تيريك جورج التعادل بتسديدة مباشرة في الدقيقة 83، معلنا عن هدفه الأول في الدوري الممتاز.

ورفع هدف التعادل معنويات تشيلسي وواصل الضغط ليضيف الهدف الثاني بعدها بعشر دقائق عندما ألتف الجناح نيتو بجسده وأطلق تسديدة لا تُصد مسجلا هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وسط احتفالات صاخبة من جماهير الفريق الضيف.

وشعر ماركو سيلفا مدرب فولهام بخيبة أمل إزاء أداء فريقه.

وقال المدرب البرتغالي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “لسوء الحظ، أردنا أن نبدأ الشوط الثاني كما بدأنا المباراة، لكننا لم نتمكن من استغلال التمريرات. لم نتمكن من بناء الهجمات بنفس المستوى”.

وأضاف “بدأوا (لاعبو تشيلسي) اللعب في نصف ملعبنا. أعتقد أن النتيجة قاسية لنا، لكننا لم نكن بمستوانا في الشوط الثاني، وخسرنا المباراة”.

وأنهى الفوز أيضا سلسلة امتدت لثماني مباريات دون فوز لتشيلسي خارج أرضه، إذ كان آخر فوز له خارج ملعب ستامفورد بريدج في الدوري أمام توتنهام بنتيجة 4-3 في أوائل ديسمبر كانون الأول الماضي.

(رويترز)