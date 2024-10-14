نيجيريا ترفض مواجهة ليبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

بنغازي: قال قائد نيجيريا وليام تروست-إيكونغ إن منتخب بلاده لن يخوض مباراته في ليبيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم غدا الثلاثاء وإن البعثة في طريق العودة للبلاد احتجاجا على بقاء الفريق في مطار مهجور لعدة ساعات بعيدا عن مكان المباراة.

وكان من المقرر أن تلتقي نيجيريا مع ليبيا في مدينة بنغازي، حيث يمكنها حسم التأهل للنهائيات التي ستقام في المغرب أواخر العام المقبل.

لكن بعد البقاء لأكثر من 16 ساعة في مطار يبعد نحو 250 كيلومترا عن وجهتهم الأصلية، قال لاعبو نيجيريا إنهم لن يخوضوا المباراة.

وقال تروست-إيكونغ عبر حسابه على منصة إكس “كقائد للمنتخب الوطني، قررت مع باقي زملائي عدم خوض هذه المباراة. يبدو أن طائرتنا تتزود بالوقود الآن وسنعود إلى نيجيريا بعد فترة وجيزة”.

وقال الاتحاد النيجيري إن طائرة خاصة كانت تقل الفريق نحو بنغازي، لكن تحول مسارها إلى مطار الأبرق الدولي دون توفير وسائل نقل بديلة.

يمكنك فعل الأمور بشكل أفضل يا إفريقيا

قال الاتحاد الليبي إن الحادث لم يكن متعمدا وحث نيجيريا على تفهم الموقف.

وأضاف “نحن نحترم بشدة نظراءنا النيجيريين ونريد أن نطمئنهم أن تحويل مسار رحلتهم لم يكن مقصودا. الاضطرابات يمكن أن تحدث بسبب بروتوكولات الحركة الجوية الروتينية أو الضوابط الأمنية أو غيرها من التحديات اللوجستية.

“نرفض بشدة أي ادعاءات تشير إلى وجود شيء غير نزيه أو تخريب في هذا الموقف. نأمل أن يتم حل سوء التفاهم هذا بالتفاهم والنوايا الطيبة”.

واشتكى المهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس لاعب باير ليفركوزن من بقائه في المطار لأكثر من 13 ساعة تقريبا بلا طعام أو خدمة الإنترنت اللاسلكية (واي فاي) أو مكان للنوم. وقال على حسابه في منصة إكس “يمكنك فعل الأمور بشكل أفضل يا إفريقيا”.

ولم يتضح بعد مصير نقاط المباراة، إذ من المرجح أن تتم إحالة الامر إلى لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي (الكاف).

وقال الاتحاد الإفريقي للعبة في بيان إنه “تَواصل مع السلطات الليبية والنيجيرية بعد أن تم إبلاغه بأن المنتخب النيجيري وطاقمه الفني كانوا عالقين في ظروف مُقلقة لعدة ساعات في مطار، يُزعم أنه تم توجيههم للهبوط فيه من طرف السلطات الليبية.

“تم إحالة المسألة إلى لجنة الانضباط في الكاف للتحقيق فيها، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد كل من انتهك لوائح وقوانين الكاف”.

وفازت نيجيريا على ليبيا 1-صفر في مباراة الذهاب في أويو يوم الجمعة الماضي بفضل هدف متأخر من فيسايو ديلي-باشيرو، ليرتفع رصيدها إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات في المجموعة الرابعة.

وتملك بنين ست نقاط في المركز الثاني فيما تأتي رواندا في المركز الثالث بنقطتين متفوقة بفارق نقطة واحدة عن ليبيا صاحب المركز الأخير.

ويتأهل أول منتخبين في كل مجموعة إلى النهائيات التي تضم 24 منتخبا.

(رويترز)