نيجيريا تسقط كوت ديفوار في عقر دارها وتنعش آمالها في الصعود لدور الـ16 بأمم أفريقيا

أبيدجان: أنعش منتخب نيجيريا آماله في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، عقب فوزه الثمين والمستحق 1 / صفر على منتخب كوت ديفوار، اليوم الخميس، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة.

وظهر منتخب نيجيريا اليوم بمستوى أفضل كثيرا من أدائه خلال تعادله 1 / 1 مع منتخب غينيا الاستوائية في الجولة الافتتاحية يوم الأحد الماضي، وكان الطرف الأفضل في معظم فترات المباراة، فيما قدم لاعبو المنتخب الإيفواري أداء باهتا وعانوا كثيرا من البطء والعشوائية في بناء الهجمات، ليتسببوا في صدمة لجماهيره التي احتشدت في مدرجات ملعب (الحسن واتارا) بمدينة أبيدجان.

وتقمص وليام تروست إيكونج دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف نيجيريا الوحيد في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد منتخب نيجيريا، الفائز باللقب أعوام 1980 و1994 و2013، إلى 4 نقاط، في المركز الثاني بترتيب المجموعة، بفارق الأهداف خلف منتخب غينيا الاستوائية (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب فوزه الكبير 4 / 2 على غينيا بيساو في وقت سابق اليوم بنفس الجولة.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب كوت ديفوار، الذي بدأ مشواره في البطولة بالفوز 2 / صفر على غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم السبت الماضي، عند 3 نقاط، في المركز الثالث، بينما بقي منتخب غينيا بيساو قابعا في مؤخرة الترتيب بلا نقاط، ليودع المسابقة رسميا.

يذكر أن لائحة المسابقة تنص على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست لدور الـ16 في البطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

ويختتم منتخب نيجيريا مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب غينيا بيساو يوم الاثنين القادم، فيما تلتقي كوت ديفوار مع غينيا الاستوائية في اليوم ذاته بنفس الجولة.

وفي حال فوز غينيا بيساو على نيجيريا وخسارة كوت ديفوار أمام غينيا الاستوائية، سوف تظل في قاع الترتيب، في ظل تساويها في رصيد 3 نقاط مع الإيفواريين، لتحسم المواجهة المباشرة الموقف بينهما وفقا للائحة، حيث ستصب في صالح منتخب (الأفيال).

(د ب أ)