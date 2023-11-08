سياسة | دولي

نيجيريا تلغي زيارة رئيس وزراء تشيكيا بسبب دعمه لإسرائيل

منذ 59 دقيقة

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براغ: أعلنت وكالة الأنباء التشيكية، أن نيجيريا ألغت زيارة كانت مقررة لرئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا إلى العاصمة أبوجا؛ بسبب دعم الأخير لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وذكرت الوكالة استنادا إلى مصادر دبلوماسية، أن إلغاء الزيارة جاء نتيجة تصويت تشيكيا برفض مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
من جانبه، أوضح متحدث الحكومة التشيكية فاكلاف سمولكا في تصريح صحفي أن نيجيريا أبلغتهم أنها ليست بوضع مناسب للزيارة ولتنظيم المنتدى الاقتصادي المخطط عقده خلال الزيارة.
ونتيجة لإلغاء نيجيريا الزيارة، يواصل رئيس الوزراء التشيكي مباحثاته في الكاميرون في إطار جولة إفريقية بدأها في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

(الأناضول)

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