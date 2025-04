الشرطة النيجيرية: مقتل 147 على الأقل في انفجار صهريج وقود شمال البلاد- (فيديو)

أبوجا: قالت الشرطة وخدمات الطوارئ في ولاية جيغاوا بشمال نيجيريا اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 147 شخصا لاقوا حتفهم جراء انفجار شاحنة وقود بعد انقلابها في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء في الولاية بعدما فقد السائق السيطرة عليها، مما أدى إلى تسرب الوقود وانفجارها.

وقال هارونا مايريجا، رئيس خدمات الطوارئ في ولاية جيغاوا، إن عدد القتلى في الحادث بلغ 147.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية لاوان شيسو آدم إن الناقلة كانت متجهة إلى ولاية يوبي في الشمال من مدينة كانو عندما فقد السائق السيطرة عليها قرب بلدة ماجيا في منطقة تاورا، التي تقع على بعد نحو 530 كيلومترا شمالي العاصمة أبوجا، مما تسبب في انقلاب الشاحنة وتسرب الوقود.

Video: Fire incident at Majia Town, Jigawa State, people gathered around a tanker that had been involved in an accident to collect petrol. Tragically, the tanker exploded, resulting in over 90 reported fatalities and leaving 50 others hospitalized.

