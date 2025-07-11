نيجيريا: مقتل حوالي 150 من عناصر عصابة إجرامية في كمين نصبه الجيش

كانو: قتل الجيش النيجيري ما لا يقل عن 150 مسلّحا من عناصر عصابة إجرامية في كمين نصبه لهم في ولاية كيبي (شمال غرب) الأربعاء، بحسب ما أعلن مسؤول سياسي محلي الخميس.

وقال حسيني بينا، المدير السياسي لمنطقة دانكو-واساغو، إنّ “أكثر من 150 من قطّاع الطرق قُتلوا خلال العملية العسكرية التي شاركت فيها قوات برية وطائرات مقاتلة”.

وأضاف أن الجيش نصب كمينا لقافلة كبيرة من عناصر هذه العصابة المسلحة أثناء مرورها عبر قرى ولاية كيبي الأربعاء.

وبحسب المصدر فقد اندلعت بن الجيش وأفراد العصابة معركة بالأسلحة النارية استمرت ساعتين.

وأوضح بينا أن العسكر أجبروا أفراد العصابة على التراجع، و”قصفتهم الطائرات المقاتلة أثناء فرارهم”.

بدوره، أكّد عبد الرحمن زغا، مدير الأمن في الولاية، الكمين لكن من دون أن يأتي على ذكر أيّ حصيلة.

وأضاف أنّ الجيش اشتبك مع حوالي 400 مسلّح من الجماعة و”قضى على عدد كبير منهم”.

وفي السنوات الأخيرة، كثّفت العصابات المسلحة هجماتها في المناطق الريفية بشمال غرب نيجيريا ووسطها.

وتعاني هذة المنطقة من اضطرابات أمنية ويضعف فيها حضور الدولة مما يشجع الجماعات الإجرامية على نهب القرى وقتل السكان واختطافهم طلبا للفدية.

والأحد، قتل عناصر في جماعة مسلحة ما لا يقل عن 40 عنصرا من أفراد جماعة حماية أهلية خلال هجوم على قرية في ولاية بلاتو (وسط) تلته اشتباكات، بحسب ما أفاد الصليب الأحمر وسكان.

(أ ف ب)