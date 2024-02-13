نيران الاحتلال تستهدف نازحين ورضّعاً… ورفح على طاولة محكمة العدل الدولية

غزة-«القدس العربي»: سقط عدد من الشهداء في غزة، أمس الثلاثاء، في قصف للاحتلال استهدف مناطق عدة، فيما تواصلت عمليات المقاومة، وسط خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي، الذي تصاعدت المخاوف من إقدامه على شن هجوم بري على مدينة رفح ما دفع، جنوب أفريقيا إلى تقديم طلب لمحكمة العدل الدولية، لممارسة مزيد من الضغوط القانونية على تل أبيب، في هذا الشأن.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد وإصابة نازحين بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهم لدى خروجهم من “مستشفى ناصر” في مدينة خان يونس.

جاء ذلك بعد طلب الاحتلال من إدارة المستشفى إجلاء النازحين والإبقاء على المرضى والكوادر الطبية.

كذلك استشهد 3 فلسطينيين إثر استهداف قوات الاحتلال سيارة مدنية قرب ملعب فلسطين غرب مدينة غزة، وفق ما أكدت قناة ” الجزيرة”، موضحة أن شخصا آخر استشهد وأصيب آخرون إثر قصف قوات الاحتلال تجمعا للمواطنين على مفترق اللبابيدي غرب مدينة غزة.

كما استشهد آخرون إثر استهداف سيارة مدنية على دوار الجلاء شمال غزة.

«القسّام» فجّرت 3 فتحات أنفاق بقوات إسرائيلية… وتل أبيب تقرّ بإصابة 18 جندياً

كذلك استشهد 6 أشخاص، بينهم أطفال رضع، في قصف استهدف مركبة في شارع الجلاء شمال مدينة غزة. ويضاف هؤلاء الشهداء إلى الحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة في القطاع، عن مجمل عدد شهداء العدوان الذي وصل إلى 28 ألفا و473 قتيلا و68 ألفا و 146 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك، وسط تصاعد المخاوف من شن الاحتلال هجوم بري على رفح، ما دفع جنوب أفريقيا، لنقل الملف لمحكمة العدل، إذ قالت في بيان “عبرت حكومة جنوب أفريقيا في طلب قدمته إلى المحكمة في (12 فبراير/ شباط) عن قلقها البالغ من أن الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح، مثلما أعلنت إسرائيل، أدى بالفعل إلى قتل وأذى ودمار واسع النطاق وسيؤدي إلى المزيد”.

وأضاف البيان “سيمثل هذا خرقا خطيرا لا يمكن تداركه لاتفاقية الإبادة الجماعية وقرار المحكمة الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني”.

في حين، قالت كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن “مجاهديها فجروا 3 فتحات أنفاق مفخخة في قوات إسرائيلية راجلة في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

وأضافت أنها فجرت منزلا في منطقة السطر شمال مدينة خان يونس، وأوقعت أفراد قوة إسرائيلية راجلة كانت تتحصن داخله بين قتيل وجريح.

كما أكدت أنها استهدفت دبابة إسرائيلية وجرافة عسكرية بقذائف “الياسين 105” شمال خان يونس.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال إصابة 18 عسكريا في المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.