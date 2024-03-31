نيران غزة تمتدّ إلى الأردن

في الساعات الأولى من يوم أمس الأحد وإثر خروج آلاف الأردنيين للتظاهر في ضاحية الرابية قرب السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة، فضّت قوات الأمن الفعاليات معتقلة مئات الناشطين والناشطات من المشاركين، كما اعتقلت مجموعة من النشطاء من منازلهم.
كانت المسيرات، قبل الحدث الأخير، قد تواصلت لليلة السابعة على التوالي، وبدأت الحملة الأمنية قبل يوم مع اعتقال اثنين من قياديي القطاع الشبابي في «جبهة العمل الإسلامي» أحدهما في مكان عام والثاني في موقع عمله بعمّان، وكان بين معتقلي اليوم التالي ناشط نقابي، وباحث في شؤون القدس، وناشطات نساء.
أشار أحد الكتاب الأردنيين، من جهة، إلى ضرورة استمرار الفعاليات كونها تعبّر أصلا عن موقف السلطات الأردنية من الإبادة الجارية في غزة، مع الحاجة إلى منع ركوبها من قبل اتجاهات سياسية، لخدمة أهداف ومصالح خاصة طامحين لشغر مجلس نيابي، أو حتى لأناس يرغبون في مزيد من الإعجابات على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أشار آخر إلى غياب الأحزاب الوطنية عن التأثير في الشارع، مما يفسح المجال لتسميم الهتافات وحرفها عن «أهدافها الوطنية».
أحد الأمثلة التي تمت الإشارة إليها هو استبدال اسم الملك في أغنية «يا بيرقنا العالي عبد الله الثاني» باسم أبو عبيدة، الناطق الصحافي باسم حركة «حماس» وهو ما حول المظاهرات، حسب كاتب آخر «منصات لتجريح الدولة وتخوينها» وعليه فقد طالب أيضا بالتدقيق في «الأطراف المشاركة التي تتقدم الصفوف».
أحد الآراء توجّه صراحة إلى اتهام «الإخوان المسلمين» ومن صنعوا «ما يسمى بالربيع العربي» منجرين، «وراء مشروع أمريكي مدعوم من دول إقليمية لصياغة إنتاج ديمقراطيات إخوانية»!
معلوم طبعا أن الأردن يعاني صعوبات سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى نتيجة وجوده بين قوتين جغرافيتين عربيتين تحوّلتا إلى ما يشبه «الثقب الأسود» الجاذب للفوضى والعدم، العراق وسوريا، إضافة إلى إسرائيل الضاغطة بشكل هائل على الداخل الأردني، عبر إجرامها الوحشي في القطاع حاليا، وكذلك عبر خططها لتهويد القدس وابتلاع الضفة الغربية بعد غزة،
يشير استهداف حزبيين ونقابيين وناشطين وناشطات، بداية، إلى مخاوف من قبل الأجهزة الأمنية من تسييس المظاهرات، كما تشير الآراء الصحافية، وما يرد من تعليقات على وسائل التواصل، إلى مخاوف أخرى من تحوّل الكره الشعبي لإسرائيل، والتعاطف مع الفلسطينيين، إلى انتقاد الدولة الأردنية، وتحميلها مسؤولية ما في ما يجري في فلسطين، مما يفتح المجال لإمكانية تأجيج أوار الخلافات ضمن الشارع الأردني ويهدد الوضعية الأمنية (الهشّة) في الأردن.
آخذين في حسابنا القلق (الصحيح أو المبالغ فيه) على أمن الأردن، فمن الضروري القول إن ازدياد المظاهرات، بعد هدوئها لعدة أسابيع، سببه، على الأغلب، الإحباط الشعبي الذي تسببت به مواقف إسرائيل الرافضة لهدنة في رمضان، واستمرار الإبادة الجماعية ضد أهالي غزة، والدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل.
تهافت الكلام «الأمني» عن «مشروع أمريكي لديمقراطيات إخوانية» لا يستحق النقاش، فاشتداد ساعد الديمقراطية هو في صالح أي دولة رشيدة، والتركيز لا يجب أن يكون على «ارتفاع سقف» الشعارات بل على سلميتها وحقها في التعبير، أما قمع المظاهرات فهو التهديد الحقيقي لأي بلد.
الصهيونية تنظر إلى الاردن على أنه وديعة بلفور يجب استردادها
وشعار جابتنسكي يحتوي على النصف الشرقي لنهر الاردن
قبل سنوات قال احد جنرالات العدو بأن الملك عبدالله سيكون آخر ملك للاردن
لكن نشامى الاردن وعلى مختلف منابتهم سيدافعون عن الاردن ونظامه الملكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيران غزة تمتد إلى الأردن في تعليق لي على القدس العربي إسرائيل تنتظر حصول ما يحصل الآن في الأردن في جميع الدول العربية هي تعلم أن الشعوب العربية غضبانة أشد الغضب مما يتم على أيديهم القتلة الإسرائيليون ضد أهلينا في غزة وهي تنتظر خرابا وشغب واصطدام الأمن بين الشعب أي شعب في المنطقة العربية وبين الحكومات العربية ولهذا يجب علينا الحفاظ على بلادنا وعدم تحقيق أمنيات هذا السرطان الذي استشراء في الجسم العربي دون رحمة مدعم من جميع حكام إضلال والظلم في العالم الذي على أبواب حرب الله واعلم متى ستبدأ عندما صرح الرئيس البولندي أوروبا في انتظار الحرب وأيضا صرح رئيس الوزراء في اليونان ستقوم حربا في أوروبا. عندما ينقلب السحر على الساحر الساحر يتألم أكثر من المسحور. وعلى الحكومات العربية أن تترك المظاهرات السلمية وهذا من حق الشعوب طالما لا يوجد خطر وهذا لتفريغ الغضب.
من غير الإنصاف تحميل الأردن عبء إصلاح الوضع العربي المريض
العرب ، إن كان لا يزال ذلك الشعورالقومي موجود ، يحتاجوا إستراتيجية شاملة للنهوض كأمة ذات كرامة …
العبث الاستعماري بمصائر الشعوب وما فعلته بريطانيا وحلفاؤها انتداب وتآمر على فلسطين وأهلها، تبعه ظلم على شعب استمر عقودا بتكديس مهاجرين ومستوطنات من جهة وظلم مشردين في العالم مواطنة درجة رابعة وخامسة دون أمل العودة وإملاءات وقمع كما يشاهد في برلين وعواصم أخرى. مخاوف من تصاعد مطالبات حق العودة وتغيير الديمغرافية وخسران مزايا وهبات على حساب حذا بدول لتحشد مع الصهاينة وتعطيها الحق في حربها لأن منظومة كبيرة في العالم والمنطقة وافراد لا يروق لهم تصحيح وإحقاق الحق والعدالة.
صبرا اهل فلسطين الحبيبه إن موعدنا الجنة .. التظاهر السلمي الذي يفضي إلى الغاء كافة الاتفاقيات مع العدو المحتل واجب النواب ومقلي الدولة ومن واجبهم ان يكونوا في وجهة التظاهر والا لماذا يتم انتخابهم لتمثيل الشعب !!!
إلى أكرم العربي
إذا كنت لا تعرف كيف تدير شأن بيتك فهذا أمر يعنيك لوحدك ولا تعمم حكمك الكونفوشاري هذا على كل العرب. ثم في ماذا يضرك أنت أن يتطلع كل عربي لتحرير فلسطين؟ هل تريد من كل عربي أن يصبح خائنا وعميلا يصفق ويهلل لدولة الاحتلال، أم أن المظاهرات الشعبية ضد الكيان الصهيوني العنصري المجرم تغضبك وتثير الحنق في نفسك فتهاجم أصحابها؟
المظاهرات ضد جرائم الاحتلال شملت جميع دول العالم، ولا يتضايق منها إلا الصهاينة وعملائهم من العرب والأمازيغ.
على الشعب الأردني كله أن يتضامن مع من اعتقلتهم الحكومة…
والتهديد بالإضراب العام حتى إطلاق سراحهم
حرب غزة بينت بوضوح خرافة القومية العربية و خرافة الوطن العربي وخرافة الوحدة العربية
إلى skylab
حرب غزة أكدت قوة المقاومة وصلابتها، وأبانت أن الكيان الصهيوني كيان هزيل وهش، ولولا النجدة الأمريكية، لكان قد أصبح أثرا بعد عين، و بسرعة فائقة..