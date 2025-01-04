نيس يفوز على رين في الدوري الفرنسي

باريس: فاز فريق نيس على ضيفه رين 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم نيس بهدف سجله إيفان جويساند في الدقيقة 12 وتعادل رين في الدقيقة 27 عن طريق أرنود كاليموندو.

وعاد فريق نيس للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 34 عن طريق سفيان ديوب، قبل أن يضيف غايتان لابورد الهدف الثالث لنيس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، الذي انتهى بتقدم نيس 3 / 1.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق رين من تقليص الفارق وتسجيل هدفه الثاني عن طريق أدرين تروفيرت في الدقيقة .49

ورفع نيس رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، محققا انتصاره السابع في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في ست مباريات.

في المقابل، توقف رصيد رين عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر، متلقيا خسارته التاسعة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراتين.

(د ب أ)