رياضة | كرة قدم عالمية

نيس يهدي باريس سان جيرمان فرصة الابتعاد بصدارة الدوري الفرنسي

27 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
0

نيس- فرنسا: ألحق فريق نيس الخسارة الأولى بضيفه موناكو عندما تغلب عليه بهدف دون رد، الأحد، على ملعب “أليانز ريفييرا” في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي، ليهدي باريس سان جيرمان فرصة الابتعاد بالصدارة.
افتتح السويسري بريل إمبولو، التسجيل لصالح الضيوف في الدقيقة 39، لكن سرعان ما جاء الرد من أصحاب الأرض بعد دقيقتين عبر العاجي إيفان جويساند بعد صناعة من التونسي علي عبيدي.
وقبل نهاية الشوط الاول، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للبرازيلي فاندرسون لاعب موناكو في الدقيقة 4+45 للإنذار الثاني بسبب الاعتراض، ليستكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.
وفي الشوط الثاني، استثمر فريق نيس النقص العددي في صفوف منافسه ليخطف هدف الفوز في الدقيقة 71 عبر جيتان لابورد، مانحا فريقه فوزه الثالث في المسابقة هذا الموسم.
بهذه النتيجة، رفع نيس رصيده إلى 13 نقطة متقدما للمركز الثامن، بينما تجمد رصيد موناكو عند 20 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الفرنسي متخلفا بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان، المتصدر.
ويملك العملاق الباريسي فرصة الابتعاد بصدارة الدوري وفك الشراكة مع موناكو، في حال الفوز أو التعادل عندما يواجه مارسيليا لاحقا في نفس الجولة.
وفي مباريات أخرى، فاز تولوز على مضيفه مونبلييه 3-0، وستراسبورغ على ضيفه نانت 3-1، وتعادل ليون مع ضيفه أوكسير 2-2.
(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

سان جيرمان يسعى لاستعادة الانتصارات أمام نيس.. وصراع ثلاثي على وصافة الدوري الفرنسي
24 - أبريل - 2025
باريس سان جيرمان يفوز بثنائية على لوهافر في أول مواجهة بعد تتويجه بالدوري الفرنسي
19 - أبريل - 2025
سان جيرمان يتوج بالدوري الفرنسي بدون هزيمة وقبل 6 جولات من النهاية
5 - أبريل - 2025
 موناكو يرتقي لوصافة الدوري الفرنسي ويؤجل تتويج سان جيرمان
30 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية