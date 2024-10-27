نيس يهدي باريس سان جيرمان فرصة الابتعاد بصدارة الدوري الفرنسي

نيس- فرنسا: ألحق فريق نيس الخسارة الأولى بضيفه موناكو عندما تغلب عليه بهدف دون رد، الأحد، على ملعب “أليانز ريفييرا” في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي، ليهدي باريس سان جيرمان فرصة الابتعاد بالصدارة.

افتتح السويسري بريل إمبولو، التسجيل لصالح الضيوف في الدقيقة 39، لكن سرعان ما جاء الرد من أصحاب الأرض بعد دقيقتين عبر العاجي إيفان جويساند بعد صناعة من التونسي علي عبيدي.

وقبل نهاية الشوط الاول، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للبرازيلي فاندرسون لاعب موناكو في الدقيقة 4+45 للإنذار الثاني بسبب الاعتراض، ليستكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني، استثمر فريق نيس النقص العددي في صفوف منافسه ليخطف هدف الفوز في الدقيقة 71 عبر جيتان لابورد، مانحا فريقه فوزه الثالث في المسابقة هذا الموسم.

بهذه النتيجة، رفع نيس رصيده إلى 13 نقطة متقدما للمركز الثامن، بينما تجمد رصيد موناكو عند 20 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الفرنسي متخلفا بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان، المتصدر.

ويملك العملاق الباريسي فرصة الابتعاد بصدارة الدوري وفك الشراكة مع موناكو، في حال الفوز أو التعادل عندما يواجه مارسيليا لاحقا في نفس الجولة.

وفي مباريات أخرى، فاز تولوز على مضيفه مونبلييه 3-0، وستراسبورغ على ضيفه نانت 3-1، وتعادل ليون مع ضيفه أوكسير 2-2.

(الأناضول)