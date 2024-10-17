نيفيل: تعيين توخيل يثير تساؤلات حول معايير تدريب المنتخب الإنكليزي

لندن: قال جاري نيفيل مدافع منتخب إنكلترا السابق إن قرار الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم تعيين الألماني توماس توخيل مدربا للمنتخب الوطني يثير تساؤلات خطيرة حول معايير تدريب المنتخب الإنكليزي.

ويعد توخيل (51 عاما)، المدرب السابق لتشيلسي وبايرن ميونيخ، أول ألماني يتولى تدريب منتخب إنكلترا وثالث مدرب أجنبي يتولى المسؤولية بعد السويدي سفين جوران إريكسون والإيطالي فابيو كابيلو.

وكان إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد، وهو واحد من ثلاثة مدربين إنجليز فقط في الدوري الإنكليزي الممتاز، وغراهام بوتر مدرب تشيلسي السابق من بين المرشحين للمنصب قبل أن يعلن الاتحاد الإنكليزي تعيين توخيل خلفا لجاريث ساوثجيت الأربعاء.

وقال نيفيل قائد مانشستر يونايتد السابق لشبكة سكاي سبورتس “ربما حصلوا على أفضل مدرب متاح في العالم في هذه اللحظة.

“لقد توافق تماما مع المعايير التي بحثوا عنها.. لكني لست متأكدا من أن خطوة تعيينه تلبي معايير اختيار مدربي المنتخبات الوطنية والثقة التي مُنحت للمدربين الإنكليز وتطور أداء الفرق الإنكليزية خلال السنوات القليلة الماضية.

“الجميع في بلادنا، بما فيهم أنا، يتمنى له كل التوفيق ونأمل أن نتمكن من الفوز ببطولة لكني أعتقد أن هناك بعض الأسئلة الجادة التي يتوجب على الاتحاد الإنكليزي الإجابة عليها فيما يتعلق بمعايير تدريب المنتخب الوطني.. أعتقد أننا نضر بأنفسنا بقبول أن توخيل أفضل من المدربين الإنكليز الآخرين”.

(رويترز)