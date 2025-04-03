نيكاراغوا تسحب دعمها لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

تل أبيب: أعلنت نيكاراغوا رسميا سحب مشاركتها في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وتم الإعلان عن ذلك مساء اليوم الخميس، وتم تأكيده أمام محكمة العدل الدولية، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).

ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالقرار، ودعا الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوه، قائلا: “يجب على الدول الأخرى التي سلكت الطريق الخطأ أن تحذو الآن حذو نيكاراغوا”.

(د ب أ)