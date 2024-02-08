نيكاراغوا تطلب الانضمام لجنوب إفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة على إسرائيل

أمستردام: قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إن نيكاراغوا تقدمت بطلب إلى المحكمة للانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها التي رفعتها على إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب الإبادة الجماعية.

وذكرت المحكمة في بيان أن نيكاراغوا تعد سلوك إسرائيل “انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

ودُعيت جنوب إفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات كتابية حول طلب نيكاراغوا الإذن لها بالتدخل كطرف في الدعوى.

لكن على مدى التاريخ لم توافق المحكمة إلا في حالات نادرة على مثل هذا التدخل الذي تطلبه نيكاراغوا.

وأشارت عدة دول أخرى إلى أنها ربما ترغب في التدخل في دعوى الإبادة الجماعية في غزة، لكن أيا منها لم تفعل ذلك بصورة رسمية إلا نيكاراغوا.

ورفعت جنوب إفريقيا في ديسمبر/ كانون الأول 2023 دعوى إبادة جماعية على إسرائيل تعلن فيها أن إسرائيل تنتهك في حربها على غزة التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948.

وأمرت المحكمة الشهر الماضي إسرائيل بمنع أفعال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد لمساعدة المدنيين، إلا أنها لم تأمر بوقف القتال الذي طلبته جنوب إفريقيا.

(وكالات)