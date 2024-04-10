نيكاراغوا تغلق سفارتها في برلين

برلين: أغلقت نيكاراغوا سفارتها في برلين، في أعقاب رفع ماناغوا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها ألمانيا بالتواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وفي المستقبل، سوف تتولى بعثة نيكاراغوا الدبلوماسية في النمسا القيام بمهام السفارة الرسمية في برلين، وفقا لما أكده موظف بسفارة نيكاراغوا في فيينا لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأربعاء، كما سيتم القيام بالمهام القنصلية أيضا من فيينا فى المستقبل.

ووصفت ألمانيا الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضدها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأنها لا أساس لها من الصحة.

(د ب أ)