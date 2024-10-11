نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.. وفلسطين ترحب

ماناغوا: أعلنت روزاريو موريلو نائبة رئيس نيكاراغوا، الجمعة، أن بلادها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، واصفة الحكومة الإسرائيلية بأنها “فاشية” و”ترتكب الإبادة الجماعية.
وذكرت الحكومة في بيان لها أن سبب قطع العلاقات هو الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
وكان مجلس النواب في نيكاراغوا قد أقر في وقت سابق، الخميس، قرارا يطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات تتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للحرب الإسرائيلية الدامية على غزة.
وفي فبراير/ شباط الماضي، تقدمت نيكاراغوا بطلب إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها التي رفعتها بحق إسرائيل، وتتهمها فيها بارتكاب الإبادة الجماعية.
وذكرت المحكمة في بيان أن نيكاراغوا تعدّ سلوك تل أبيب “انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
ويُعدّ هذا القرار رمزيًا وسياسيًا في الأساس، في ظل شبه انعدام التبادلات بين ماناغوا وتل أبيب، كما أن إسرائيل ليس لها سفير في ماناغوا.
وفي 28 مارس/ آذار 2017، أعادت نيكاراغوا وإسرائيل العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد أن قطعها أورتيغا عام 2010.
وفي عام 1982، قطعت ماناغوا العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، في ظل الحكومة الساندينية بقيادة أورتيغا، بعد الثورة التي قادتها هذه الحركة عام 1979.
ورحبت فلسطين، السبت، بقرار نيكاراغوا.
وتعليقا على ذلك، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، إنها “ترحب بقرار نيكاراغوا قطع كامل علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب استمرار القتل والدمار والوحشية ضد الشعب الفلسطيني وباقي شعوب المنطقة، ضمن حرب إبادة جماعية واسعة ومستمرة لأكثر من عام”.
واعتبرت الوزارة أن هذا الموقف “يعبر عن مسؤولية نيكاراغوا العالية كعضو في المجتمع الدولي، بأخذها خطوات ملموسة لوقف العدوان المستمر بحق الشعب الفلسطيني، وباقي شعوب المنطقة، ولتكريس حقوق هذه الشعوب في العيش بحرية وأمن وكرامة وسلام”.
وعبرت الوزارة عن أملها في أن يكون قرار نيكاراغوا “قدوة لقرارات شبيهة تتخذها حكومات صديقة عقابا لإسرائيل على الإبادة الجماعية التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني”.
وشددت على “خطورة استمرار إسرائيل في الإفلات من المساءلة والعقاب، الأمر الذي يسمح بتوسيع هذه الحرب إلى مستويات غير مسبوقة”.
(وكالات)
يا سلام على الرجولة والشهامة عند هذا النوع من البلدان النامية الرجولة التي غابت عن ملوك وأمراء ألسنة الذين سقطوا في وحل التطبيع والانبطاح
بل وراحوا يتآمرون مع الكيان لإبادة أهلنا في غزة واستقبل سفنهم الحربية وامدوهم بالمواد التي يحتاجونها
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من طبع ووضع يده في يد الكيان الغاصب
نيكاراغوا تقطع العلاقات بعد الإبادة الجماعية
الدول الديمقراطية لديها مساحة تتحرك فيها بحرية اكبر من الدول الاستبدادية
لذلك كانت الثورة المصرية والسورية والتونسية والليبية خطر على النظام الغربي والعربي المتحالف معه.
تخيل لو ان مصر مثلا فيها ديمقراطية
يكون الحكم للشعب
او لو ان الثورة في سورية نجحت في ازالة الحكم الطائفي الاستبدادي
هل سنكون رهائن استبداد واستئساد دولة الكيان
كان الشعب سينتخب ممثليه الذين سيفعلون الواجب في نصرة اخوانهم في فلسطين.
نيكاراجوا دولة فيها انتخابات وقد دفعت امريكا اللاتينية ثمنا باهظا بعد عقود من تحالف غربي أمريكي خاصة مع مستبدين في امريكا اللاتينية لمنع اي ديمقراطية
نذكر كيف ان ال CIA دعمت انقلابات في هذه الدول
لان الديمقراطية ستؤدي حتما إلى الحرية
بدون ديمقراطية لا حرية
بدون حرية في تونس والقاهرة ودمشق وبيروت وبغداد وبدون حكام ينتخبون من قبل الشعب لا حرية لفلسطين.
لا ننس طبعا دول التطبيع التي أعاقت الديمقراطية في الدول العربية ودعمت الانقلابات العسكرية ومولت الحروب الاهلية. هؤلاء الحكام خطر كبير على الوطن العربي.
وهل بقي لمحور التطبيع العربي ماء وجه خسئتم ستسقط عروشكم باذن الله
على جميع بلدان العالم فعل نفس الشيء الآن ………!
نشكر كل شرفاء العالم أجمع بالوقوف بجانب قضيتهم فلسطين فهي منكم ولكم وبنضالكم الشريف العفيف تتحرر من الغطرسة الاستعمارية الصهيوامريكانبيريطنوفرنسالماني التي لأ ولن تعرف للحق وللانسانيه من معني…
فلسطين لك من يحترم الإنسانية ويعمل على الرقي والتقدم بها…
الشكر الخاص ىالي نيكاراغوا بعملها في محاربه الوحشية الصهيونية
السلام عليكم
هذا قرار نيكاراغوا التي ليست دولة عربية و لا اسلامية وتبعد عن فلسطين عن فلسطين آلاف الكلومترات ، اين هم الدولة العربية المطبعة مع الصهاينة؟!!!
نفس السؤال أسأله كذلك أنا أين هي الدول الغير مطبعة ؟؟
وماذا عن الدول الغير مطبعة ماذا قدمت فلسطين من المتاجرة بها
نيكاراغوا المسيحيه تقطع علاقتها بالكيان الصهيوني في الوقت نفسه