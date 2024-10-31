منوعات | أخبار النجوم

نيكول سابا وياسمين عبد العزيز في عمل مشترك بعد 18 عاماً

31 - أكتوبر - 2024

ناديا الياس
1

بيروت – «القدس العربي»: بعد فترة غياب عن التمثيل، تعود المطربة والممثلة اللبنانية نيكول سابا إلى الأعمال الدرامية، حيث ستشارك في مسلسل جديد بعنوان «وتقابل حبيب»، من بطولة الممثل المصري كريم فهمي والممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، التي ستجتمع مع نيكول بعد 18 عامًا على آخر عمل جمعهما، وهو فيلم «تمن دستة أشرار». ويتألف المسلسل من ثلاثين حلقة ومن المقرر أن يُعرض في السباق الرمضاني 2025، وهو من إنتاج شركة «سينرجي»، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، ويضم عدداً من الممثلين إلى جانب أبطال العمل كريم فهمي وياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وهم خالد سليم، محمود عمرو ياسين، إيمان السيد وبدرية طلبة.
وتنطلق أعمال التصوير في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي وهو يُعيد إلى الشاشة ثنائية كريم فهمي وياسمين عبد العزيز التي ستعيش قصة حب مليئة بالتحديات والمفاجآت، بعد نجاحهما في مسلسل «ونحب تاني ليه» الذي عُرض عام 2020.
وقد روّجت ياسمين لهذا العمل الذي سينافس في الماراتون الرمضاني المقبل.

  1. يقول وجدي:
    نوفمبر 1, 2024 الساعة 12:10 م

    نيكول سابا الم تمثل أمام عادل إمام في فيلم عن الدين الاسلامي او انا خاطىء عن الاسلام في الدانمارك.بالنسبة لها عادي لانها مسيحية ممكن تراها تقبل و تعمل اي شيء فلا احد يلمها لانها مسيحية و مادا عن الممثلين المسلمين

    رد

