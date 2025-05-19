نيكول كيدمان تأسف لانخفاض عدد الأفلام من إخراج نساء

كان: أعربت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان الأحد، عن أسفها لانخفاض عدد الأفلام الناجحة التي تحمل توقيع مخرجات، مشيرة إلى أنها غالبا ما تستيقظ عند الثالثة فجرا للكتابة.

وقالت كيدمان خلال تسلّمها جائزة “كيرينغ وومن إن موشن” في مهرجان كان السينمائي إن عدد الأفلام التي أخرجتها نساء من بين الأعمال الأعلى ربحا لا يزال “منخفضا جدا” رغم جهود الممثلة في دعم وتوجيه المشاريع التي تقودها نساء.

وتعهدت كيدمان عام 2017 بالعمل مع مخرجة مرة واحدة على الأقل كل 18 شهرا، مشيرة آنذاك إلى وجود “تفاوت كبير في الخيارات”.

وقالت: “قد يتساءل المرء: هل يمكن لامرأة إخراج هذا الفيلم؟ لم يكن هناك سوى عدد قليل من الأسماء التي يمكن التفكير فيها”.

وأكدت الممثلة الحائزة جوائز أوسكار أنها عملت مع 27 مخرجة منذ أن قطعت هذا العهد قبل ثماني سنوات.

ومن بين 22 فيلما في المسابقة الرئيسية لمهرجان كان هذا العام، ثمة سبعة أفلام فقط من إخراج نساء.

وأشادت كيدمان بفيلم “ذي ساوند أوف فالينغ” للمخرجة ماشا شيلينسكي، وهو أحد الأفلام المفضلة لدى النقاد ويشكل دراما باللغة الألمانية تتمحور على صدمات تعرضت لها نساء عبر أجيال في مزرعة.

وقالت: “إن عرض ذي ساوند اوف فالينغ على المسرح العالمي أمر رائع”.

ومع أنّها استبعدت كتابة نصّها الخاص، أوضحت أنها تستيقظ كثيرا في الليل للكتابة.

وقالت: “إنه وقت مثاليّ جدا لأنك تكون في حالة من الانفصال عن الواقع”، مضيفة: “أستيقظ وأكتب شيئا ما، سواء كان حلما، أو أمرا يدور في ذهني”.

(أ ف ب)