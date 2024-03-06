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نيكي هيلي تعلن رسميا إنهاء حملتها في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية 2024

6 - مارس - 2024

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واشنطن:عقب خسارتها أمام ترامب في تصويت “الثلاثاء الكبير”..أعلنت  نيكي هيلي رسميا إنهاء حملتها في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

ويترك القرار الرئيس السابق دونالد ترامب بوصفه المرشح المتبقي عن الحزب الجمهوري، وهو يأتي بعدما يطلق عليها انتخابات “الثلاثاء الكبير” التمهيدية في الولايات المتحدة، وفيها تمكنت هيلي من الفوز بسباق واحد فقط في ولاية فيرمونت.

وقال أغلب المعلقين الأمريكيين على مدار أسابيع، إن ترامب ضمن ترشيح الجمهوريين ليواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي فاز بدوره بجميع انتخابات “الثلاثاء الكبير” التمهيدية، في تكرار لما جرى في انتخابات 2020.

(وكالات)

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  1. يقول طرزان دبلن:
    مارس 6, 2024 الساعة 1:12 م

    ترمب زلزال تسونامي سيقلب حسابات الجميع. الاكثر سعادة بفوزه الأمير محمد بن سلمان.

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