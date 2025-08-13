نيلسون مانديلا… البطل الإنساني أم السياسي البراغماتي؟

حياة الكفاح

بعد ان عاد مانديلا الى بيته ليجهز أمتعته لحضور الجلسة الأخيرة من محاكمته بتهمة الخيانة، خرج دون ان يقول لزوجته ويندي متى سيعود، هي لم تسأله، لأنه هوبالأساس لا يعرف متى سيعود، هكذا كانت حياة نيلسون مانديلا منذ أن خاض طريق النضال الذي لا يمكن التنبؤ بآفاقه.

بعد محاكمته بتهمة الخيانة هوورفاقه، صدر حكم البراءة عليهم. وقتها قرر مانديلا بدء العمل السري. وتشكيل حركة نضال قتالية طالما سياسة اللاعنف لم تنفع، وأطلق عليها اسم «سهم الأمة»، السهم الأداة التي حارب بها الافريقي الغزاة البيض. صحيح أن الحركة التي أسسها حركة قتالية، لكن في الوقت نفسه حرصت على عدم استهداف الأفراد والحفاظ على الأرواح، فكانت سياستها تقتصر على أربع ركائز: حرب العصابات، التخريب خصوصا قطع أشرطة الكهرباء والهاتف، بث الذعر والثورة الصريحة. كانت حركة قتالية سلمية، لدرجة أن زعيم الكونغرس لوثولي Luthuli نال جائزة نوبل للسلام، ما أثار دهشة حكومة جنوب افريقيا، رغم البروبغاندا السوداء التي روجتها عن الكونغرس. وفورا عام 1962 قام بجولة افريقية للترويج لقضيته، التي ما زالت محلية حينها وللحصول على دعم الدول الافريقية الأخرى من المال والسلاح، وبعد فترة تدريب قصيرة عاد الى جوهانسبرغ، وفورا تم إلقاء القبض عليه وحكم عليه بالسجن سنتين للسفر من دون جواز سفر، وثلاث سنوات للتحريض على الإضراب. بعد مرور تسعة أشهر في سجن جزيرة روبن، تمت محاكمته مرة أخرى ضمن عشرة من أعضاء الكونغرس بتهمة التآمر (أخف من التهمة السابقة الخيانة، لكن العقوبة نفسها) فقد حصلت الحكومة على نسخة من مخطط بعنوان (خطة التحرك) لاستهداف أربعة مواقع حيوية في جنوب افريقيا من قبل عصابات مسلحة.

جزيرة روبن

صدر حكم السجن المؤبد بحق مانديلا ورفاقه السبعة، بينما تم إطلاق سراح الثلاثة الآخرين. بدأوا رحلتهم في السجن بالأشغال الشاقة بتكسير الحجارة لتحويلها إلى حصى، فجاة أحضر السجان لهم الخيوط والإبر لترقيع أقمشة مهترئة، لم يفهموا السبب وإذا به أن صحافيين من لندن طلبا إجراء لقاء معهم فلم ترد إدارة السجن أن تعطي سمعة سيئة عن تعاملها معهم. لكن الشيء الوحيد الجيد في السجن كان السماح لهم بالدراسة في الجامعة عن طريق المراسلة، خصوصا بعد زيارة الصليب الأحمر للسجن ولقاء المساجين لمعرفة شكاواهم.

لم يفكروا بالهرب أبدا، فمثلا مرة نسي السجان مفاتيحه على الطاولة فأخذها أحدهم وهو حرفي بارع وضغط المفاتيح على لوح صابون وبعدها قام بصب الحديد في القالب، استخدموا المفاتيح للتجول بين الغرف لكن لم يجرؤ أحدهم على التفكير بالهرب من السجن. لكن التحول المهم في السجن جاء بعد 13 عاما من العمل في تكسير الحجارة، وبعده مقلع الكلس عندما تم اصطحابهم للعمل في البحر بجمع الطحالب وغسلها لتصديرها إلى اليابان، وقتها تم إصدار قرار منع الأشغال الشاقة للسجناء السياسيين عام 1977. لكن قبل ذلك بسنتين عندما بلغ مانديلا من العمر 57 عاما اقترح عليه رفاقه كتابة مذكراته، كتبها بالسر عن السلطات وقام بتهريبها عن طريق أحد رفاقه عندما تم الإفراج عنه. سنة 1976 زار وزير السجون جيمس كروغر مانديلا، وعرض عليه الإفراج عنه مقابل أن يستقر في ترانزفال كونها نموذجا ناجحا للفصل العنصري، رفض مانديلا وفضل البقاء في السجن لأجل قضيته التي يحارب من أجلها، فتم نقله إلى سجن بولسمور، ثم عرض عليه الرئيس بوثا Botha حريته مقابل رفضه اللامشروط لاستخدام العنف كأداة سياسية، لكنه رفض. إلا أنه دخل في مفاوضات سرية عام 1988 بمبادرة منه مع الحكومة، ما أغضب الكونغرس وزعيمه ولكن تركوا حرية الخيار له باتباع الطريق لوحده عسى أن لا يكون قد باع قضيته.

إلغاء الفصل العنصري

بعد هذه المفاوضات طلب الرئيس Botha مقابلة مانديلا، خصوصا أن أوضاع البلد كانت في وضع مضطرب، وكثير من الشركات انسحبت من جنوب افريقيا، وأمريكا فرضت قائمة عقوبات عليها. لكن الرئيس بوثا تعرّض لسكتة دماغية وأعلن استقالته على أثرها. في اليوم التالي أعلن الرئيس الجديد F.W. de Klerk التزامه بالتغيير والإصلاح. فقلص القيود على التجمعات السياسية، وسمح بانطلاق مسيرة ضد استخدام الشرطة للعنف. وكانت تلك سابقة لم تحدث من قبل.

مع ذلك استمرّت الاجتماعات السرية ، التي انضم لها جيرت فيلجون وزير تطوير المؤسسات، طلب فيها مانديلا من الحكومة إطلاق سراح رفاقه من دون شروط، بعد جلسة المفاوضات تلك مباشرة، أعلن الرئيس إطلاق سراح رفاق مانديلا الذين تمت محاكمتهم معه قبل 27 عاما وأصبح بإمكانهم التكلم باسم الكونغرس، الذي تم إلغاء حظره وأخذ الرئيس بتفكيك حواجز الفصل العنصري، فتح شواطئ جنوب افريقيا لكل الألوان. وصرح بأن قانون فصل الأماكن العامة سيتم إلغاؤه قريبا، ثم حل النظام الذي أسسه الرئيس السابق الذي يعمل على مكافحة مناهضة الفصل العنصري.

في 2 فبراير/شباط 1990 أعلن الرئيس أمام البرلمان رفع الحظر عن الكونغرس والحزب الشيوعي وكونغرس بان- افريقيا و31 حزبا آخر، أطلق سراح المعتقلين السياسيين الذين قاموا بنشاطات لا عنفية، وألغى عقوبة الإعدام والعقوبات المفروضة من قبل حكومة الطوارئ، وقال إن وقت التفاوض قد حان.

إطلاق سراح مانديلا

في 21 فبراير 1990 تم إطلاق سراح مانديلا، الذي خرج من الكوخ الريفي الذي كان محتجزا فيه آخر محطة له بعد سجن بولسمور، ويسمى فيكتور فيرستر مع زوجته، متوقعا أن يرى عشرات الناس في انتظاره بينما تفاجأ بوجود آلاف المشجعين والمحبين من البيض والسود، وكذلك الإعلام في انتظاره، ويقول إنه رغم أن عمره وقتها كان 71 عاما، إلا أنه لحظة خروجه من السجن بعد نضال 27 عاما، شعر بأنه بدأ حياة جديدة مضيفا، «قد أكون خرجت من السجن، لكن ذلك لا يعني أنني قد تحررت بعد». فما زال الطريق أمامه طويلا، حيث الأمور المدنية تم حلها، الآن الشؤون السياسية المتعلقة بحق الاقتراع والترشيح والتمثيل النيابي وتعديل الدستور وتشكيل الجمعية التأسيسية، هذه كلها أمور ما زالت رهن المفاوضات. تحققت تباعا لكن مع مشقة كبيرة من الطرفين.

أول انتخابات حرة نزيهة

في 27 نيسان/أبريل 1993، كانت أول سنة يخرج فيها الافريقي لانتخاب مرشحه في انتخابات حرة نزيهه، وفي السنة نفسها نال مانديلا جائزة نوبل للسلام مناصفة مع de Klerk بسبب مساعيهما لإحلال السلام. مع ذلك يبقى تكرار أكثر من خمس مرات في أماكن مختلفة من مذكراته، يمدح فيها صراع اليهود وأن مناحيم بيغن ثائر يدافع عن أرضه ضد الاحتلال البريطاني، معتبرا إياه في مقام غيفارا وكاسترو! إما يكون هذا جهلا بطبيعة الصراع حول فلسطين، أو تأثير البروبغاندا الصهيونية، أو كونه مسيحيا ملتزما بحضور الصلاة في الكنيسة، ومعتادا على سماع الخطب الدينية، التي تعمل على غسيل أدمغة المصلين وتلقينهم معلومات محرفّة عن أرض الميعاد، وشعب الله المختار وما إلى ذلك من أدلجة دينية ممنهجة.

شخصية مانديلا

يلاحظ همة مانديلا بعد خروجه من السجن، رغم كبر عمره وهوفي سن التقاعد، فبدلا من أن تراه يستند إلى عكازه ويعيش على ذكرياته، ويعاني من التهاب المفاصل، على العكس تماما، بدأ حياته وقت إطلاق سراحه، قام بجولات محلية ثم افريقية حيث زار دار السلام والقاهرة، والتقى بالرئيس حسني مبارك، ثم انطلق برفقة زوجته إلى ستوكهولم لزيارة زعيم الحزب في المنفى، أوليفر تامبوس الذي عرض عليه استلام زعامة الكونغرس، لكن مانديلا رفض ذلك حيث العملية هذه لا بد لها أن تكون ديمقراطية ونتيجة انتخابات شرعية، ثم توجه إلى لندن وزار مارغريت ثاتشر ثم نيويورك وكندا ولدى عودته إلى جنوب افريقيا، بدأت مرحلة جديدة من النضال السياسي، خصوصا بعد أن ظهرت حركات متواطئة مع الشرطة، مثل حركة أنكاثا التي نفذت عمليات قتل وتخريب همجية وبحماية الشرطة، التي غضت النظر عن الجرائم الوحشية وسماح الحكومة لهذه الحركة باستعمال أسلحتهم التقليدية في حياتهم اليومية، من دون قيود ما يؤكد شكوك مانديلا، أن الفوضى التي عمت، وراءها جهة ثالثة خفية، لكنه لا يعلم من هي، وصمت الرئيس عنها، خصوصا أن مانديلا تحدث أكثر من مرة مع الرئيس بخصوص هذه المذابح، ووعده بمتابعة الموضوع ولكنه لم يهتم. يلاحظ على مانديلا أيضا تصرفاته كرئيس مسؤول عن شعبه، فلم يترك منطقة منكوبة أو معدمة إلا وزار سكانها وواسى أهلها واستمع إلى شكاواهم. ولم يتوقف عن التكلم باسمهم، رغم أنه لا يمتلك أي منصب سياسي، أو ديني، أو اجتماعي، لكنه كان رمزا لشعبه والإعلام سلط الضوء على حياته العامة والخاصة، رغم أن في ذلك بعض الغبن، فمثلا رفاقه الذين حكم عليهم بالمدة الزمنية نفسها، ويملكون من التاريخ النضالي شأنهم شأنه، لكن الإعلام والصحافة لم تحتفل بهم مثله على الأقل وقت الإفراج عنهم قبله بأيام، وهذا أثّر على فهم العامة للأحداث، فمن منا لا يعرف أن مانديلا هو بطل المقاومة في جنوب افريقيا، بينما هناك الآلاف ممن ضحى من اجل قضية جنوب افريقيا، بل على العكس يمكن الإعلام الغربي سلط الضوء عليه لأنه ببساطة رأى في الأفريكان، أي سكان افريقيا البيض أخوة لهم في الوطن، الذي يتسع للجميع، هذا رأيه وهم يقتلون أبناءهم فقط لأنهم سود البشرة، وقال مانديلا «أحببت الناس لكنني كرهت النظام».

مع أنه نسي أن هذا النظام هو من صنع هؤلاء الناس. بينما حركة الكونغرس بان- افريقيا، التي رأت أن افريقيا للافريقيين فقط لم تلق قبولا من الغرب، وتم التعتيم عليها، لأنها رأت في إشراك البيض في الحكم خيانة للقضية، بينما مانديلا كان أداة بيد البيض من خلال الحزب، الذي أغلبه من البيض والملونين، فلم يفكر مانديلا يوما أن هذه البلاد الجميلة وهذه القارة السمراء الغنية، بما فيها من مناجم الماس ومناجم ذهب وثروات طبيعية هي ملك للأفارقة وحدهم، وأن الافريكان مستعمرون غزوا بلادهم من ثلاثمئة عام فقط، ولم يصل مستوى بطولة مانديلا إلى مستوى جيرانه من الدول الافريقية التي طردت المستعمر ونالت استقلالها وأصبحت هي سيدة الأرض، وهم عليها ضيوف، لذلك فقط حرص مانديلا على وقف العنف وإلغاء الفصل العنصري لوحده لا يجعله بطلا قوميا، بقدر ما هو شخصية فضلت السير نصف الطريق بدلا من خوضه حتى النهاية.

عنوان الكتاب: «مسيرة طويلة نحو الحرية» (نيلسون مانديلا)

عدد الصفحات 751

كاتبة سورية