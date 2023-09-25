نيللي كريم تحضر في بيروت العرض الأول لفيلم «فوي فوي فوي»

بيروت – «القدس العربي»: وصلت النجمة المصرية نيللي كريم إلى بيروت لحضور العرض الأول لفيلمها الجديد «فوي فوي فوي»، الذي يشارك في الأوسكار في دورته المقبلة عن فئة الأفلام غير الناطقة باللغة الإنكليزية، بموضوعه الساخن «الهجرة غير الشرعية»، ورافقها إلى بيروت مؤلف ومخرج العمل عمر هلال، الذي نشأ في السعودية وكندا ودرس الإعلام في الجامعة الأمريكية في القاهرة.

وفيلم» فوي فوي فوي» دراما كوميديا سوداء مستوحى من أحداث حقيقية ويطرح قضية الساعة حول الهجرة غير الشرعية من الشرق الأوسط وأفريقيا. واختار المخرج والمؤلف أن يعالج هذه القضية الصعبة والمأسوية بطريقة مبتكرة وفريدة من نوعها عن بقية الأفلام التي تناولت موضوع الهجرة غير الشرعية، إذ عالجها بطريقة كوميدية وطريفة. وجاءت رواية القصة حول حارس أمن يجسد دوره النجم محمد فراج، الذي يعيش مع والدته في حي فقير ويسعى للهجرة إلى أوروبا بحثاً عن مستقبل أفضل وإنما ليس بالقارب، نظراً لأن هذه الطريقة مكلفة مادياً ومحفوفة بالمعاناة والخطر، فما كان من الحارس لكي يتمكن من الانتقال إلى أوروبا إلا أن تظاهر بأنه فاقد البصر، فانضم إلى فريق لكرة القدم للمكفوفين يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم في بولندا، وما لبث الكفيف المزيف أن اكتشف أنه ليس وحده من اعتمد هذه الحيلة، ولم يكن أعضاء الفريق لاعبي كرة قدم عادية، بل لاعبي كرة بالجرس، وهي رياضة خاصة بالمكفوفين.

واعتبرت النجمة نيللي كريم «أن الهجرة غير الشرعية هي موضوع مهم حالياً، والناس تتوق للسفر لتحقيق أحلامها»، لافتة في الوقت عينه إلى أنه» ليس بمجرد السفر إلى الخارج تصبح ظروف الحياة أفضل».

أما المؤلف والمخرج هلال فتمنى «أن يجذب فيلمه القيّمين على الأوسكار لأن طموحه هو الوصول إلى العالمية»، مشيراً إلى أنه «طلب من الممثلين أثناء إدارته لهمَ بذل جهد إضافي في أداء أدوارهم لأننا نريد أن نصل إلى الأوسكار».

ويضم هذا الفيلم كلاً من الممثلين والممثلات محمد فراج وبيومي فؤاد وطه دسوقي وأمجد الحجار وحنان يوسف ومحمد عبد العظيم وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبنست شوقي.

تجدر الإشارة إلى أن عروض الافتتاح لفيلم» فوي فوي فوي» بدأت في لبنان بعد مصر ودبي والسعودية.