نيمار يستهل عودته لسانتوس بتعادل باهت مع بوتافوغو

البرازيل: استهل المهاجم البرازيلي نيمار عودة طال انتظارها لنادي طفولته سانتوس بتعادل باهت 1-1 مع بوتافوغو في بطولة باوليستا البرازيلية لكرة القدم أمس الأربعاء.

وعمت الاحتفالات ملعب أوربانو كالديرا ومنح المشجعون المبتهجون المهاجم، الذي ترك النادي قبل 12 عاما، استقبال الأبطال قبل انطلاق المباراة.

وبدأ نيمار، الذي كان يحتفل بعيد ميلاده الثالث والثلاثين، المباراة من على مقاعد البدلاء وحل بديلا في الشوط الثاني بعدما تقدم سانتوس بهدف عن طريق تيكينيو سواريز من ركلة جزاء في الشوط الأول.

وحاول نيمار أن يستحضر بعض السحر الذي جعله من بين الأفضل في العالم لمدة خمس سنوات في برشلونة لكن ذلك لم يكن كافيا.

وأدرك بوتافوغو التعادل عن طريق ألكسندر دي جيسوس في الدقيقة 67. وطرد واليسون بعد أربع دقائق أخرى بسبب ارتكاب خطأ ضد نيمار لكن سانتوس لم يتمكن من الاستفادة من تفوقه العددي.

وقال نيمار بعد المباراة: “الكلمات تعجز عن وصف شعوري الآن. أعشق سانتوس ولا أجد الكلمات المناسبة لوصف الشعور الذي شعرت به عندما نزلت إلى أرض الملعب اليوم”.

وأضاف: “كانت مباراة صعبة للغاية… استبسل المنافس في الدفاع وكانت الرقابة لصيقة. نجحوا في التسجيل في مرمانا. يتعين علي التحلي بالصبر والتدرب كثيرا”.

وشارك نيمار، الذي انضم للهلال السعودي قادما من باريس سان جيرمان، في سبع مباريات فقط بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى خلال مباراة في تصفيات كأس العالم أمام أوروغواي في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال المهاجم إن عودته إلى سانتوس ستنعش مسيرته وستساعده على مواصلة الاستمتاع بكرة القدم التي يعشقها.

وبدأ نيمار مسيرته مع سانتوس في عام 2009 وعمره 17 عاما، وسجل 136 هدفا ولعب 64 تمريرة حاسمة في 225 مباراة لمساعدة النادي على الفوز بكأس ليبرتادوريس لأول مرة منذ ما يقرب من 50 عاما في عام 2011.

وانضم إلى برشلونة في عام 2013، وفاز بدوري الدرجة الأولى الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا 2015.

وخاض نيمار 128 مباراة دولية وسجل 79 هدفا لبلاده، متجاوزا حصيلة بيليه البالغة 77 هدفا. وكان ضمن تشكيلة البرازيل الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016 وساعد البرازيل على احتلال المركز الثاني خلف الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا 2021.

وانتقل إلى باريس سان جيرمان من برشلونة في عام 2017 مقابل مبلغ قياسي عالمي بلغ 222 مليون يورو وفاز بالدوري الفرنسي خمس مرات مع نادي العاصمة الفرنسية.

(رويترز)