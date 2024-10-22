نيمار يعود لصفوف الهلال السعودي بعد عام من الغياب

العين: أنهى النجم البرازيلي نيمار فترة غياب استمرت لمدة عام بسبب الإصابة، وشارك كبديل في الشوط الثاني خلال الفوز المثير للهلال السعودي على مضيفه العين الإماراتي 5/ 4 في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الإثنين.

وشارك نيمار (32 عاما) بدلا من ناصر الدوسري في الدقيقة 77 أثناء تقدم الهلال 5/ 3.

وغاب نيمار عن الملاعب منذ تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أثناء تواجده مع المنتخب البرازيلي.

وكتب نيمار عبر حساب الهلال على منصة “إكس”: “أنا بخير وأشعر بالسعادة، لقد عدت، لقد عدت”.

وأعلن الهلال عن مشاركة نيمار عبر حسابه على منصة “إكس” موضحا: “أنشروا الخبر، الأسطورة نيمار عاد”.

وانضم نيمار لصفوف الهلال في أغسطس/ آب 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، ولعب خمس مباريات فقط قبل أن يخضع لعملية جراحية بسبب إصابته بتمزق في غضروف الركبة والرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال مباراة مع منتخب البرازيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكر بيان لشركة التسويق الخاصة بنيمار قبل يومين: “لقد عاش نيمار أياما من الألم والمعاناة والشوق الكبير لكرة القدم، وتجاوز هذه اللحظات الصعبة بفضل مساعدة العائلة والأصدقاء وكل محبيه في جميع أنحاء العالم الذين قدموا له كل الدعم على شبكات التواصل الاجتماعي”.

كما ظهر نيمار البالغ من العمر 32 عاما في مقطع فيديو يوم السبت وهو يبكي، قائلا: “أعود كل مرة بعد التعافي من الإصابة، ولكن لا أعود في منتصف الطريق”، وذلك مع لقطات له وهو يؤدي البرامج العلاجية والتأهيلية للتعافي من الإصابة.

وينتهي تعاقد نيمار مع الهلال في أغسطس/ آب المقبل، ويبقى مؤهلا للمشاركة في البطولة الآسيوية التي لا تفرض قيودا على عدد اللاعبين الأجانب في قائمة كل فريق، بينما سيكون مؤهلا للمشاركة مع فريقه في الدوري السعودي اعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وإذا أثبت نيمار جونيور جاهزيته، فإنه سيفتح الباب أمام انضمامه لمنتخب البرازيل الذي يستعد لخوض مباراتين في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

(د ب أ)